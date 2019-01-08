Dünya'nın sporu! (07.01.19)
Fotomac.com.tr olarak geride bıraktığımız günde dünyanın dört bir yanında ve Türkiye'de yaşanan dikkate değer spor gelişmelerini sizin için derledik.
FIBA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş, bugün zorlu bir maça çıkacak. Siyah-beyazlılar, D Grubu'nda Fransız ekibi Strasbourg'a konuk olacak. Tivibuspor'dan yayınlanacak maç 22.30'da başlayacak.
ANADOLU EFES ZORLU SINAVDA
Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Anadolu Efes, bugün Litvanya deplasmanına çıkacak. Lacivert-beyazlılar, Zaligiris'e konuk olacak. beIN Sports 3'ten yayınlanacak bu önemli karşılaşma saat 21.30'da başlayacak.
GÜREŞTE ZİRVENİN SAHİPLERİ BELLİ
Bursa'da düzenlenen Türkiye Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda kürsünün sahipleri belli oldu. Şampiyonanın son gününde 60 kiloda Kerem Kamal, 67'de Hacı Karakuş, 77'de Serkan Akkoyun, 87'de Doğan Göktaş, 130'da Osman Yıldırım birinci oldu. Takım sıralamasında ise İstanbul Belediye zirveye çıktı.
EFSANE ANILACAK
Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu güreşçi Yaşar Doğu, ölümünün 58. yılında bugün anılacak. Ankara'da Cebeci Asri Mezarlığı'nda 11.00'de başlayacak tören; protokol konuşmalarının ardından Kur'an-ı Kerim tilavetiyle son bulacak.
NE DE OLSA MESSİ
Barcelona'nın yıldız ismi Messi, bu sezon La Liga'daki performansıyla yine öne çıktı. Real Madrid'in 26 gol attığı ilk 18 haftada Arjantinli de aynı sayıda gole katkıda bulundu. 31 yaşındaki futbolcu, 16 kez fileleri havalandırırken, 10 da asist yaptı.
- 8.1.2019
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Boutaib’in yerine Larin
Toplam 1
Yorum
cio sa cok güzel olmuş baba
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Yeniden Savic!
Toplam 2
Yorum
arif onazi çok iyiydi yer zor dolar, takımı etkiler, hem defansif hem ofansif futbolcu..
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Galatasaray'da komando idmanı
Toplam 1
Yorum
GSGS ALAN VE MANGALA YI KESİN ALIN. YEDEK FORVET VE STOPERİ ADARETEN ALIN FARKETMEZ.
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