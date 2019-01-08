Dünya'nın sporu! (07.01.19)
08 Ocak 2019, Salı
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Dünya'nın sporu! (07.01.19)

Dünya'nın sporu! (07.01.19)

Fotomac.com.tr olarak geride bıraktığımız günde dünyanın dört bir yanında ve Türkiye'de yaşanan dikkate değer spor gelişmelerini sizin için derledik.

KARTAL'IN AVRUPA MESAİSİ

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden , bugün zorlu bir maça çıkacak. Siyah-beyazlılar, D Grubu'nda Fransız ekibi Strasbourg'a konuk olacak. Tivibuspor'dan yayınlanacak maç 22.30'da başlayacak.

ANADOLU EFES ZORLU SINAVDA

Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz , bugün Litvanya deplasmanına çıkacak. Lacivert-beyazlılar, Zaligiris'e konuk olacak. beIN Sports 3'ten yayınlanacak bu önemli karşılaşma saat 21.30'da başlayacak.

GÜREŞTE ZİRVENİN SAHİPLERİ BELLİ

'da düzenlenen Türkiye Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda kürsünün sahipleri belli oldu. Şampiyonanın son gününde 60 kiloda Kerem Kamal, 67'de Hacı Karakuş, 77'de , 87'de , 130'da birinci oldu. Takım sıralamasında ise İstanbul Belediye zirveye çıktı.

EFSANE ANILACAK

Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu güreşçi , ölümünün 58. yılında bugün anılacak. Ankara'da 'nda 11.00'de başlayacak tören; protokol konuşmalarının ardından Kur'an-ı Kerim tilavetiyle son bulacak.

NE DE OLSA MESSİ

'nın yıldız ismi Messi, bu sezon 'daki performansıyla yine öne çıktı. 'in 26 gol attığı ilk 18 haftada Arjantinli de aynı sayıda gole katkıda bulundu. 31 yaşındaki futbolcu, 16 kez fileleri havalandırırken, 10 da asist yaptı.
  1. 8.1.2019
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