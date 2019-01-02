Şampiyonun gözü yüksekte
02 Ocak 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

Şampiyonun gözü yüksekte

Şampiyonun gözü yüksekte

Dünya ve Avrupa atletimiz , 2019 hedefini açıkladı.

Dünya unvanını korumak istediğini belirten milli atlet, "Tüm çalışmalarımı bunun üzerine kurdum. Bolt gibi bir sporcu atletizmden gitti ve yeri boşaldı. O yeri alabilmek için de çok çalışıyoruz" diye konuştu.
  1. 2.1.2019
Etiketler:
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Şampiyonun gözü yüksekte haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN