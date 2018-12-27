Bakan Kasapoğlu'ndan Erdoğan Dulda için taziye mesajı 
27 Aralık 2018, Perşembe
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'ndan için taziye mesajı

Bakan Kasapoğlu'ndan Erdoğan Dulda için taziye mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 83'üncü Büyük Atatürk Koşusu'nda hayatını kaybeden duayen atlet için taziye mesajı yayımladı.

Koşuya 47'nci kez katılan 91 yaşındaki yarış esnasında fenalaşırken, duayen sporcu götürüldüğü Başkent Hastanesi'nde hayatını kaybetti.


'nun Erdoğan Dulda için hazırladığı taziye mesajında şu ifadeler yer aldı: "Büyük Atatürk Koşusu'nda bir geleneği bozmayarak bizimle olan Türkiye'nin lisanslı en yaşlı atleti Erdoğan Dulda'yı kaybettik. Sporla geçen ömrünün ve heyecanının gençlere örnek olmasını dilediğim Erdoğan Dulda'ya Allah'tan rahmet, ailesine ve spor camiamıza baş sağlığı dilerim."

  1. 28.12.2018 00:51
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