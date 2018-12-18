Uluslararası 5 Ocak Adana Kurtuluş Yarı Maratonu
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Uluslararası 5 Ocak Adana Kurtuluş Yarı Maratonu

Uluslararası 5 Ocak Adana Kurtuluş Yarı Maratonu

Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 97'nci yıl dönümü anısına bu sene 9'uncusu organize edilen 21 kilometrelik Uluslararası 5 Ocak Adana Kurtuluş Yarı Maratonu, 6 Ocak Pazar günü koşulacak.

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen ve "Atatürk'ün İzinde Kurtuluşa Koşuyoruz" sloganıyla Adana Valiliği himayesinde gerçekleştirilecek kapsamında, halk koşusu da yapılacak.

Kentin tanıtımı açısından büyük önem taşıyan yarı maraton, tarihi, kültürel ve turistik değerleri yansıtan yapıların yer aldığı güzergahta koşulacak.

Atatürk Parkı'ndan başlayacak yarı maratonda, Adana Tren Garı, Taşköprü, Ulucami, 5 Ocak Meydanı, Yağ Camisi, Büyüksaat Kulesi, Tarihi Kız Lisesi, Sabancı Merkez Camisi, Arkeoloji Müzesi, Sahil Yolu ve Eski Baraj gibi yerlerden geçilecek.

Yarı maraton kapsamında toplam 121 bin 500 lira para ödülü dağıtılacak.

  1. 18.12.2018 18:25
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