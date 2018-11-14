Milli atlet Cihat Ulus, iki yıllık sakatlığının ardından Balkan şampiyonu oldu
Kütahya'da milli atlet Cihat Ulus, iki yıl süren sakatlığın ardından Romanya'da düzenlenen 62. Balkan Kros Şampiyonası'ndan şampiyon olarak döndü.
Kütahya'da milli atlet Cihat Ulus, iki yıl süren sakatlığın ardından Romanya'da düzenlenen 62. Balkan Kros Şampiyonası'ndan şampiyon olarak döndü.
Milli atlet Cihat Ulus, Romanya'da düzenlenen ve 8 ülkeden 200'ün üzerinde sporcunun katıldığı 62. Balkan Kros Şampiyonası'nda Balkan Şampiyonu oldu. Uzun süre antrenman yapamayan Ulus'un şimdiki hedefi ise Hollanda'daki Avrupa Şampiyonası'nda al bayrağı dalgalandırmak. Sakatlığından sonra yarışlardan ve antrenöründen ayrı kaldığı için Kütahya'ya taşındığını söyleyen Cihat Ulus, "Kütahya'da mutluyum, Kütahya bir sporcu şehri. Bunun içinde Balkan Şampiyonası'na güzel hazırlandım. Şimdi sıra 9 Aralık'ta Hollanda'da düzenlenecek olan Avrupa Kros Şampiyonası var. İnşallah orada da ferdi ve takım olarak şampiyon olup, ay yıldızlı bayrağı dalgalandıracağız" dedi.
10 bin metrede geçtiğimiz hafta Romanya'da Balkan şampiyonu olan Ulus, "Her sporcunun olduğu gibi benim de hayalim Dünya Şampiyonası'na ve Olimpiyatlara katılmak ve madalya almak. İnşallah bu hayalime ve hedefime ulaşırım. Yapılamayacak hiç bir spor yok, sporcu olmak çok güzel bir şey. Günümüzdeki gençlerin kötü alışkanlıklardan kurtarmak için ise ailelerden ricam çocuklarını spora yönlendirsinler. Ülkemizde bir çok spor var. Her genç kendine bir hedef koysun. Muhakkak ulaşabilecekleri bir hedef olur" diye konuştu.
- 14.11.2018 09:35
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Asla ihanet etmem
Toplam 5
Yorum
omerd asık surat neydi malatya maçında, her maç gol yiyoruz.
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Toplam 4
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Ruhi Bjkliyim keşke Cengiz bizim başkan olsaydı. Şenol oyuncu parasını verin diyor yönetim borçlan oyuncu ala ala kulübün Çan’ını okudu
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Toplam 2
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Süreyya Oyuncu her türlü davranışı yapıyor para verme cezası cesareti gösterilmiyorsa olay çok vahim acile gereği ve soruşturulması
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