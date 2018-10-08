Osmanliyeli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü antrenörü 42 yaşındaki Ercan Temel, Slovenya'nın Celje Kentinde yapılan 28'inci Masterler Balkan Atletizm Şampiyonasından, 4 branşta 4 madalyayla kente döndü.
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    08 Ekim 2018, Pazartesi
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    'da 4 branşta 4 madalya

    Slovenya'da 4 branşta 4 madalya

    ve Spor İl Müdürlüğü antrenörü 42 yaşındaki , 'nın yapılan 28'inci Masterler Balkan Atletizm Şampiyonasından, 4 branşta 4 madalyayla kente döndü.

    ve Spor İl Müdürlüğü antrenörü 42 yaşındaki , 'nın yapılan 28'inci Masterler Balkan Atletizm Şampiyonasından, 4 branşta 4 madalyayla kente döndü.

    Atletizm sporcusu Temel, Gülle ve Cirit atmada 2'ncilik elde ederek gümüş, Çekiç ve Disk atmada ise 3'üncülük derecesi ile bronz madalyaların sahibi oldu. Bugüne kadar çok sayıda derecesi bulunan Ercan Temel, memleketine bir kaz daha başarılı bir şekilde dönmekten gurur duyduğunu belirterek, "Katılmış olduğum şampiyondan iki gümüş, iki kazandım. Başarımda emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler, iyi ki varsınız" dedi.
    Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu ise yurtdışında 'yi ve 'yi başarılı bir şekilde temsil ederek gurur kaynağı olan Ercan Temel'i tebrik edip, kutladı.

    1. 8.10.2018 13:58
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