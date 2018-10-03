Çelpaspor kulübünün Tiriatlon dalında büyük başarısı
Balıkesir’de faaliyet gösteren ve geçen kurulan Çelpasporlu sporcular, dünyanın en zor dalı olarak gösterilen Triatlon sporu dalında büyük başarılara imza attı.
Balıkesir'de faaliyet gösteren ve geçen kurulan Çelpasporlu sporcular, dünyanın en zor dalı olarak gösterilen Triatlon sporu dalında büyük başarılara imza attı.
Balıkesir Çelpaspor kulübüne bağlı sporcular Avrupa, Türkiye ve Balkan şampiyonalarında dereceye girerek büyük başarılara imza attılar. Yüzme-Bisiklet-Koşu'dan oluşan üç farklı spordan oluşan ve dünyanın en zor spor dalı olarak gösterilen Triatlon yarışlarında Çelpaspor kulübü sporcularından Hakan Tunç, Taha Eren Coşğun Yıldız erkeklerde Balkan 3.ncüsü, Elif Manisa, Birsu Ulkat ve Nazik Tuba Kestel Balkan şampiyonasında dereceye girdiler. Yine Balıkesirli triatloncular Avrupa Gençler şampiyonasında -Bartu Ören, Elif Manisa ve Birsu Ulkat dereceye girerek, ülkemize puan kazandırdılar.
Çelpaspor kulübü ve Milli takım antrenörü İlker Sezen başarıda kulüp bünyesinde çalışan antrenörler İlkay Polat, Ali Mutlu, Arda Eldenk ile kendisinin başarıda payları olduğunu belirterek, "Bu zorlu antrenmanlara severek iştirak eden sporcularımızın ve onlara her türlü desteği veren velilerimizdir. Ayrıca en zor günlerde dahi kulübümüze maddi ve manevi desteğini esirgemeyen Çelpa Spor Kulübünün de katkılarının büyük olduğunu ve sporcularımdan daha büyük başarılar bekliyorum" şeklinde konuştu.
- 3.10.2018 10:07
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Sultanlar’dan farklı zafer
Toplam 1
Yorum
MELİH SAĞ TARAFTAN HÜCUMA ÇIKABİLEN SOLAK OYUNCUMUZ YOK
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Ertuğrul Erdoğan: Boyalı alanda çok sayı ürettik
Toplam 1
Yorum
TARAFTAR GEÇEN YILLARA NAZXARAN ÇOK SAYI YIYORUZ, SYN.ATAMAN 60-70 LI SAYILARDA TUTUYORDU ŞİMDİ YEDİĞİMİZ SAYILAR 80 LERİ AŞMAKTA,BUNA ACİL ÖNLEM
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Damien Comolli'nin koltuğu sallanıyor
Toplam 2
Yorum
kartal Comolliii sıfırsın sıfır.ben bu işin içinde sadece olmama ragmen,senden çok daha verimli,çok daha ucuz futbolcu bulurum.
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