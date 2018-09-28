Uluslararası Mersin Maratonu parkurları belirlendi
Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilecek olan Uluslararası Mersin Maratonu’nun parkurları belirlendi.
Engelleri aşmak için Mersin'e koş Mersin'de koş' sloganıyla 16 Aralık tarihinde koşulacak olan Uluslararası Mersin Maratonu için hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Maratonun parkurları Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği ve Türkiye Atletizm Federasyonu'nda görevli üç yetkilinin 3 gün süren çalışmaları sonucunda belirlendi.
42 kilometre, 15 kilometre ve 5 kilometre (halk koşusu) parkurlarının belirlenmesinden sonra çivi çakma töreni yapıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Özgür Sanal, Genel Sekreter yardımcıları Hasan Gökbel ve Mustafa Kemal Çokakoğlu'nun da katıldığı törende, parkurların başlangıç ve bitiş noktalarına çivi çakıldı.
Dünyada 56'ncı, Avrupa'da ilk 5 sırada yer alarak önemli maratonları listesine giren ve son olarak Bronz Label Kategorisine yükselerek başarısına başarı katan Uluslararası Mersin Maratonu'na bu yıl 100 bin kişinin katılması bekleniyor.
- 28.9.2018 13:14
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Barış Alıcı kayıplarda
Toplam 8
Yorum
Degirmen Yavv Fenerbahçe'de hangi genç futbolcu piyasaya kazandırıldı ki bu çocukları kazandırsın Fenerbahçe'de hepsi yok olacaklar.
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Kirli oyun! Oylar bir gecede değişti...
Toplam 21
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turkıyede futbolmu oynanıyor sımdı
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Galatasaray - BB Erzurumspor | CANLI
Toplam 2
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Gs Rotasyon nedir arkadas 1 hafta var maca artık su kafadan cıkın fatih hoca senol hoca yeterrr ya
Uluslararası Mersin Maratonu parkurları belirlendi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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