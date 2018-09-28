Uluslararası Mersin Maratonu parkurları belirlendi
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    29 Eylül 2018, Cumartesi
    CANLI ENGLISH

    parkurları belirlendi

    Uluslararası Mersin Maratonu parkurları belirlendi

    tarafından bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilecek olan ’nun parkurları belirlendi.

    Engelleri aşmak için Mersin'e koş Mersin'de koş' sloganıyla 16 Aralık tarihinde koşulacak olan için hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Maratonun parkurları Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği ve Türkiye Atletizm Federasyonu'nda görevli üç yetkilinin 3 gün süren çalışmaları sonucunda belirlendi.

    42 kilometre, 15 kilometre ve 5 kilometre (halk koşusu) parkurlarının belirlenmesinden sonra çivi çakma töreni yapıldı. Başkan Vekili Mehmet Özgür Sanal, Genel Sekreter yardımcıları Hasan Gökbel ve Çokakoğlu'nun da katıldığı törende, parkurların başlangıç ve bitiş noktalarına çivi çakıldı.


    Dünyada 56'ncı, Avrupa'da ilk 5 sırada yer alarak önemli maratonları listesine giren ve son olarak Bronz Label Kategorisine yükselerek başarısına başarı katan Uluslararası Mersin Maratonu'na bu yıl 100 bin kişinin katılması bekleniyor.

    1. 28.9.2018 13:14
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Uluslararası Mersin Maratonu parkurları belirlendi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN