Didim maratonuna tropik fırtına engeli
Aydın’da, 29-30 Eylül 2018 tarihlerinde düzenlenecek olan Didim Maratonu, hafta sonunda beklenen tropik fırtına nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.
Didim Belediyesi ile Türkiye Atletizm Federasyonun 29-30 Eylül 2018 tarihlerinde ortaklaşa düzenleyeceği "Didim Maratonu" hafta sonunda etkili olması beklenen fırtına nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.
Konuyla ilgili olarak Didim Belediyesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "29-30 Eylül 2018 tarihlerinde gerçekleştirmeyi planladığımız yarı maraton organizasyonu Meteoroloji 2. Bölge müdürlüğünün şiddetli fırtınanın saatte 100-120 kilometre hıza yaklaşarak tropik fırtınaya dönüşeceği uyarısı üzerine Türkiye Atletizm Federasyonu ile yapılan mutabakat sonucunda ileri bir tarihe ertelenmiştir" denildi.
- 28.9.2018 16:45
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turkıyede futbolmu oynanıyor sımdı
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Toplam 2
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Gs Rotasyon nedir arkadas 1 hafta var maca artık su kafadan cıkın fatih hoca senol hoca yeterrr ya
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