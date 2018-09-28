Didim maratonuna tropik fırtına engeli
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    29 Eylül 2018, Cumartesi
    CANLI ENGLISH

    Didim maratonuna tropik fırtına engeli

    Didim maratonuna tropik fırtına engeli

    ’da, 2018 tarihlerinde düzenlenecek olan Didim Maratonu, hafta sonunda beklenen tropik fırtına nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

    ile Türkiye Atletizm Federasyonun 2018 tarihlerinde ortaklaşa düzenleyeceği "Didim Maratonu" hafta sonunda etkili olması beklenen fırtına nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.


    Konuyla ilgili olarak Didim Belediyesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; " 2018 tarihlerinde gerçekleştirmeyi planladığımız yarı maraton organizasyonu 2. Bölge müdürlüğünün şiddetli fırtınanın saatte 100-120 kilometre hıza yaklaşarak tropik fırtınaya dönüşeceği uyarısı üzerine ile yapılan mutabakat sonucunda ileri bir tarihe ertelenmiştir" denildi.

    1. 28.9.2018 16:45
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Didim maratonuna tropik fırtına engeli haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN