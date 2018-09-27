Trabzon'da düzenlenen yarışlarda Mersin Amatör Atletizm, Mardin Atletizm, İstanbul Momentumspor, İstanbul Pendik Belediyespor, İstanbul Boğaziçi Üniversitesi Spor Kulübü ve Eskişehir Büyükşehir Gençlik Spor Kulübü'nü geride bırakan Gaziemir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü büyük sevinç yaşadı.

Kadın Atletizm Takımı ile bir araya gelen Gaziemir Belediye Başkanı Halil İbrahim Şenol, sporcuları ve antrenörleri yarım altınla ödüllendirdi. Sporcuları tebrik eden Şenol, "Süper Lig'e yükselen kadın atletizm takımımızı yürekten kutluyorum. Başarınızla göğsümüzü kabarttınız, gurur kaynağımız oldunuz. Her zaman sporcularımızın yanındayım. Her türlü desteği vermeye hazırım. Sizlerin Süper Lig'de de başarılar elde edeceğine yürekten inanıyorum" diye konuştu.