Gaziemir atletizmde Süper Lig'de
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    28 Eylül 2018, Cuma
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    Gaziemir atletizmde 'de

    Gaziemir atletizmde Süper Lig'de

    SPOR Toto 1. Lig Final Yarışları'nda mücadele eden ve Spor Kulübü , 101 puan toplayarak Turkcell 'e yükseldi.

    Trabzon'da düzenlenen yarışlarda Amatör Atletizm, Mardin Atletizm, Momentumspor, İstanbul Pendik Belediyespor, İstanbul Spor Kulübü ve Eskişehir Büyükşehir Gençlik Spor Kulübü'nü geride bırakan ve Spor Kulübü büyük sevinç yaşadı.

    ile bir araya gelen Gaziemir Belediye Başkanı Halil İbrahim Şenol, sporcuları ve antrenörleri yarım altınla ödüllendirdi. Sporcuları tebrik eden Şenol, "'e yükselen kadın atletizm takımımızı yürekten kutluyorum. Başarınızla göğsümüzü kabarttınız, gurur kaynağımız oldunuz. Her zaman sporcularımızın yanındayım. Her türlü desteği vermeye hazırım. Sizlerin Süper Lig'de de başarılar elde edeceğine yürekten inanıyorum" diye konuştu.

    1. 27.9.2018 12:21
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