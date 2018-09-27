Gaziemir atletizmde Süper Lig'de
SPOR Toto 1. Lig Final Yarışları'nda mücadele eden Gaziemir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Atletizm Takımı, 101 puan toplayarak Turkcell Süper Lig'e yükseldi.
Trabzon'da düzenlenen yarışlarda Mersin Amatör Atletizm, Mardin Atletizm, İstanbul Momentumspor, İstanbul Pendik Belediyespor, İstanbul Boğaziçi Üniversitesi Spor Kulübü ve Eskişehir Büyükşehir Gençlik Spor Kulübü'nü geride bırakan Gaziemir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü büyük sevinç yaşadı.
Kadın Atletizm Takımı ile bir araya gelen Gaziemir Belediye Başkanı Halil İbrahim Şenol, sporcuları ve antrenörleri yarım altınla ödüllendirdi. Sporcuları tebrik eden Şenol, "Süper Lig'e yükselen kadın atletizm takımımızı yürekten kutluyorum. Başarınızla göğsümüzü kabarttınız, gurur kaynağımız oldunuz. Her zaman sporcularımızın yanındayım. Her türlü desteği vermeye hazırım. Sizlerin Süper Lig'de de başarılar elde edeceğine yürekten inanıyorum" diye konuştu.
- 27.9.2018 12:21
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FIFA sıralamasında zirvede iki ülke
Toplam 3
Yorum
Tarafkartal Futbolda başarı şart oldu! Birbirimizi yemeyi bırakıp kulüp ve milli maçlarda birlik ve yardımlaşma zamandır! Şimdi tam zamanı!
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Rıdvan Dilmen: "4. kez gittik, yine gideceğiz!"
Toplam 6
Yorum
Tarafkartal Futbolda başarı şart oldu! Birbirimizi yemeyi bırakıp kulüp ve milli maçlarda birlik ve yardımlaşma zamandır! Şimdi tam zamanı!
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Rıdvan Dilmen: "4. kez gittik, yine gideceğiz!"
Toplam 6
Yorum
metinn madem ki öyle muthis eksikleri varmis o zaman turkiye yi bastan yarisa sokmayacaktiniz dogru ve adil olan budur gerisi laf yemezler gözumm
Gaziemir atletizmde Süper Lig'de haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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