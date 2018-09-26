"Atletizmde güzel bir ivme yakaladık"

Sporculuk hayatına çok sayıda madalya sığdıran, yeni görevinde kendisi gibi başarılar yaşayacak sporcular yetiştirmek isteyen Akkaş, bir program kapsamında geldiği Bilecik'te sorulan soruları yanıtladı.

Ortaokul üçüncü sınıfta spora başladığını, lise üçüncü sınıfa geldiğinde milli takıma seçildiğini aktaran Akkaş, uzun soluklu atletizm kariyerinin milli takıma girdikten sonra başladığını dile getirdi.

Akkaş, "Çünkü başarılı oldukça beklentiler artıyor ve bu beklentilere de karşılık verebilmek için daha fazla çalışmanız gerekiyor. Benim en büyük şansım, doğru yerde doğru insanlarla karşılaşmak oldu. Antrenörüm, ailem, kulübüm, federasyonum hep bana destek oldular. Beni alıp daha yukarı taşımak için ellerinden geleni yaptılar. Sporcu olarak bana düşen sadece çıkıp koşmaktı." diye konuştu.

Akkaş, kariyerine çok sayıda başarı sığdırdığını ve bununla gurur duyduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Atletizmde yavaş yavaş koşmaya başladıkça diğer bütün branşları bıraktım ve sadece atletizm üzerine yoğunlaştım. Daha sonra milli takıma girdikten sonra bazı şeyler sizin kontrolünüzden de çıkıyor. Yönlendirilmeye başlıyorsunuz. Sürekli kamplardan, yarış programlarından dolayı çok fazla diğer branşlara ayıracak zaman olmuyordu. Avrupa şampiyonluklarım var, üniversitelerarası dünya şampiyonluğum var, 7 madalyam var, 5 birincilik, iki ikincilik. Üniversitelerarası dünya rekoru, Avrupa ikinciliğim var. Dünya atletizm şampiyonasında finale kalan ve Avrupa şampiyonasında madalya kazan ilk Türk sporcu olmak gibi gurur duyduğum yarışlarım oldu."

İlkleri yaşamanın çok güzel, aynı zamanda çok da riskli oluğunu anlatan Akkaş, şöyle devam etti:

"Ufak tefek hatalar yapıp madalyanın ucundan döndüğüm yarışmalar oldu. Hiçbirisinden yılmayıp daha fazla çalışıp eninde sonunda o madalyayı kazanmak için her şeyi yaptım. Muhakkak bazı olumsuzluklar yaşıyorsunuz ama bu olumsuzlukları bir sonrakinde tekrarlamamak için çalışıyorsunuz. 3 bin metrede bir yarışım var. Bir salise ile geçildim ve ikinci oldum. Bir yıl boyuca çalışıyorsunuz, saniyeler ile saliseler ile mücadele ediyorsunuz. O şekilde çok kazandığım ve kaybettiğim yarışlar var."

"Daha başarılı sporcuların yetişeceğine inanıyorum"

Akkaş,kısa sürede çok başarılı sporcuların yetişeceğine inandığını kaydederek, "Şu anda şampiyonalara hazırlanan sporcuların plan ve programlarını ben yapıyorum. Türkiye'de atletizmde güzel ivme yakalamış durumdayız. Türkiye'nin hemen hemen her ilinde aktif olarak faaliyetlerimiz var. En olmayan ilimizde bile en az 2-3 beden eğitimi öğretmenimizin, antrenörümüzün olduğunu görüyoruz. Atletizm, tabana okullara yayıldığı takdirde daha kitleye hitap ediyor. Bu anlamda ileriki yıllarda bilinçli yönlendirilerek çok daha başarılı sporcuların yetişeceğine yürekten inanıyorum. Bunları 3-5 yıl içinde görmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Genç sporculara seslenen Akkaş, "Başarılı olmak için ellerinden gelinin en iyisini yapmak için mücadelelerini sürdürsünler. Ben sporda kazandığım başarılarımla federasyonda gençleri yönlendirme anlamında görev aldım. Deneyimlerimi gelecek nesillere aktarmaya çalışıyorum. İnşallah bunda başarılı olurum. İleriki yıllarda yetişen şampiyonlara bir nebze de olsa etkimiz olursa ne mutlu bize." şeklinde konuştu.