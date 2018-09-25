Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, milli sporcuların yaz dönemi müsabakalarında ciddi başarılar elde ettiklerini belirterek, "Bugünden mutlu, yarından umutluyuz." dedi.

Çintimar, yaz dönemi performansları ve kış sezonuyla ilgili görüşlerini paylaştı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de 7-12 Ağustos'ta düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda ciddi başarılar elde edildiğini ve özellikle Ramil Guliyev'in erkekler 200 metrede altın madalya kazandığını anımsatan Çintimar, "Alınan madalyalar Avrupa'da damgamız oldu." ifadesini kullandı.

Milli sporcuların yaz döneminde ciddi dereceler elde ettiklerini vurgulayan Çintimar, "23 Yaş Altı Akdeniz Oyunları'nda 2 altın, 5 gümüş, 2 bronz alarak ciddi bir altyapı yarışması geçirdik. Avrupa Yıldızlar Şampiyonası'nda ise 5 madalya kazandık. Bundan daha da önemlisi 8 tane dört ve beşinciliğimiz var. Bunların hepsini de madalya olarak niteleyebiliriz." diye konuştu.

Genç sporcuların performansından memnun olduğunu dile getiren Çintimar, 2020 Tokyo Olimpiyatları hazırlıkları kapsamında sporcuların gelişimlerini sürdüreceğini anlattı.

Sporcuları tecrübelenmeleri için desteklediklerini ifade eden Çintimar, altyapıya büyük önem verdiklerini anlattı.

Çintimar, atletizmin her dalında uluslararası alanda yer almalarının ve Avrupa Şampiyonası'na her kategoride kota almalarının kendilerini mutlu ettiğini belirtti.

"Dünya ve Avrupa'nın yükselen değeriyiz"

Altyapıdan gelen çocukların üstteki ağabeylerini ve ablalarını sürüklediğinin altını çizen Çintimar, "Daha fazla yarışmak zorundayız. Olimpiyat ve dünya şampiyonaları kotaları eskiden tek yarışla veriliyordu, artık puan toplamanız gerekiyor. Artık ilaçla bir şey yapamazsınız, her hafta iyi olmak zorundasınız. İlaçla da bunu sağlayamazsınız." değerlendirmesini yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın spora verdiği desteğin herkes tarafından bilindiğine dikkati çeken Çintimar, şunları söyledi:

"Bu ülke, bu hükümet ve Sayın Cumhurbaşkanımız başarıyı hak ediyor. Bakanlığımızın ve teşkilatımızın spora ve atletizme bakışını biliyoruz. Dünya ve Avrupa'nın yükselen değeriyiz. Alttan gelen ekibin mevcut ekibimizden daha güçlü olduğunu rahatlıkla söyleyebiliyorum. Bu isimleri yukarı taşıdığımız zaman Türk atletizmi artık olimpiyatlara 3 kişi mi, 5 kişi mi, 10 kişi mi gidebilirizin hesabı yerine finallerde kaç sporcumuz olurun hesabını yapacak."

"Sporcularımızı Doha şartlarına göre hazırlamalıyız"

Çintimar, 2019 Dünya Atletizm Şampiyonası'nın Katar'da düzenlenecek olması nedeniyle normal tarihinden iki ay sonra yapılacağını vurguladı.

Başkent Doha'da 28 Eylül-6 Ekim 2019 tarihlerinde düzenlenecek şampiyonada müsabakaların sıcaklıklar nedeniyle gece yapılacağını hatırlatan Çintimar, "Şimdiden sporcularımızın uyku ve beslenme düzenlerinin yanı sıra yarış saatlerine göre de çalışma yapmalıyız. Bizim saatimizle gece 04.00'de koşulacak yarışlar var. Sporcularımızı Doha şartlarına göre hazırlamalıyız." ifadelerini kullandı.