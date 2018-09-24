Veteran atletten iki altın madalya daha
Nilüfer Belediyespor’un veteran atleti Murat Kaçar ve takımı , Slovenya’da düzenlenen Balkan Masterler Pist Şampiyonası’nda millî takım formasıyla birinci oldu
Murat Kaçar, 80 metre engelli yarışlarında da ilk sırayı alarak ikinci altın madalyayı kazandı.
Nilüfer Belediyesporlu veteran atlet Dr. Murat Kaçar, bu kez Slovenya'nın Celje şehrinde düzenlenen Balkan Masterler Pist Şampiyonası'nda boy gösterdi. Kaçar, 11 Balkan ülkesinden yaklaşık 800 atletin katıldığı şampiyonanın ilk gününde 4x100 metre bayrak yarışında kendi yaş grubunda millî takım formasıyla mücadele etti. Murat Kaçar, Ahmet Tulgar, Necdet Şahin ve Ercan Özkan'dan oluşan Türk Milli Takımı, 59.72'lik derecesiyle Sırbistan, Slovenya ve Romanya millî takımlarını geride bırakarak birinci oldu.
Şampiyonanın ikinci gününde de Murat Kaçar 70 yaş grubunda 80 metre engellide 15.48'lik derecesiyle birinci olarak şampiyonadaki ikinci altın madalyasını kazandı.
- 24.9.2018 15:53
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Derbinin VAR'ı Halis Özkahya oldu
Toplam 3
Yorum
CasCan Bu iki hakemi bu maça vermek BJK lıları tahrik ise hiç meraklanmayın Güzel bir maç olacak ve BJK gönülleri feth edecek
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Fenerbahçe - Beşiktaş | CANLI
Toplam 10
Yorum
karakartal Bu federasyon ve MHK biraz düşünse önceki maçlarda onca olay oldu gereken önlemleri alır ama amaç Beşiktaşı durdurmak olunca
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Fenerbahçe - Beşiktaş | CANLI
Toplam 10
Yorum
karakartal Merak ediyorum bu Mhk nin başındaki ruhsuzlar ve sahadaki vicdansız hakemler o kadar günahla nasıl yaşıyorlar.
Veteran atletten iki altın madalya daha haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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