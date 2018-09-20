Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Oleg Muhkin'in Türk vatandaşlığı talebinin İçişleri Bakanlığınca kabul edildiğini söyledi.

Azerbaycan kökenli antrenörün uzun süredir Guliyev ile çalıştığını vurgulayan Çintimar, "Milli takımda başarılı bir antrenörümüz. Ramil daha önce Türk vatandaşlığına geçtiği için kendisi de geçmek istedi. Zaten Türk'tü sadece kimliği yoktu. Biz bunu böyle değerlendiriyoruz. Türk vatandaşlığına geçmiş olması sporcunun performansına olumlu yansıyacaktır." diye konuştu.