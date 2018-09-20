Ramil Guliyev'in antrenörü Oleg Türk vatandaşı oldu
Avrupa şampiyonu milli atlet Ramil Guliyev'in antrenörü Oleg Mukhin, Türk vatandaşlığına geçti.
Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Oleg Muhkin'in Türk vatandaşlığı talebinin İçişleri Bakanlığınca kabul edildiğini söyledi.
Azerbaycan kökenli antrenörün uzun süredir Guliyev ile çalıştığını vurgulayan Çintimar, "Milli takımda başarılı bir antrenörümüz. Ramil daha önce Türk vatandaşlığına geçtiği için kendisi de geçmek istedi. Zaten Türk'tü sadece kimliği yoktu. Biz bunu böyle değerlendiriyoruz. Türk vatandaşlığına geçmiş olması sporcunun performansına olumlu yansıyacaktır." diye konuştu.
- 20.9.2018 10:06
-
Alper Potuk, Harun Tekin'den daha az topla buluştu
Toplam 5
Yorum
aslan alper,ismail,hasanali,isla,dirar,soldado kesinlikle fos gönderilmeli .daha şut çekemiyorlar..paslar boşuna,pres yok.
-
Maç sonucu | Dinamo Zagreb 4-1 Fenerbahçe | ÖZET
Toplam 53
Yorum
fbli vurun bakalım fenere.cocu bu takımı costuracak merak etmeyin inişin çıkışı vardır. daha toplasınız 5-6 maç olmuş hemen gönder mantığı.
-
UEFA'dan güldüren hata: İsmail Köbayaşi!
Toplam 11
Yorum
TARAFTAR72 ALLAH AŞKINA BİRİ İSMAİL KÖYBAŞININ HANGİ TAKIMI TUTTUĞUNU AÇIKLAYABİLİRMİ ACABA. BEN ONUN FENERBAHÇELİ OLDUĞUNA OLABİLECEĞİNE İNANMIYORUM.
Ramil Guliyev'in antrenörü Oleg Türk vatandaşı oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.