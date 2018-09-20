Ramil Guliyev'in antrenörü Oleg Türk vatandaşı oldu
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    21 Eylül 2018, Cuma
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    'in antrenörü Oleg Türk vatandaşı oldu

    Ramil Guliyev'in antrenörü Oleg Türk vatandaşı oldu

    Avrupa şampiyonu milli atlet 'in antrenörü Oleg Mukhin, Türk vatandaşlığına geçti.

    Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı , AA muhabirine yaptığı açıklamada, Oleg Muhkin'in Türk vatandaşlığı talebinin İçişleri Bakanlığınca kabul edildiğini söyledi.

    kökenli antrenörün uzun süredir Guliyev ile çalıştığını vurgulayan Çintimar, "Milli takımda başarılı bir antrenörümüz. Ramil daha önce Türk vatandaşlığına geçtiği için kendisi de geçmek istedi. Zaten Türk'tü sadece kimliği yoktu. Biz bunu böyle değerlendiriyoruz. Türk vatandaşlığına geçmiş olması sporcunun performansına olumlu yansıyacaktır." diye konuştu.

    1. 20.9.2018 10:06
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