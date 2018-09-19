Balıkesirli triatloncular Balkan Şampiyonası'ndan başarı ile döndü
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    20 Eylül 2018, Perşembe
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    triatloncular 'ndan başarı ile döndü

    Balıkesirli triatloncular Balkan Şampiyonası'ndan başarı ile döndü

    5 Triathlon sporcusu, Makedonya'da yapılan 'nda 'yi temsil etti. Çelpaspor'lu sporcu Balkan 3.’sü olarak kürsüye çıktı.

    Makedonya'nın Ohri şehrinde yapılan Balkan Triathlon Şampiyonası'nda 'yi temsil eden , Balkan yıldız erkeklerde 3'ncü olurken, Taha Eren Coşgu yıldız erkeklerde 4., Elif Manisa genç bayanlarda 6., Birsu Ulkat Genç bayanlarda 8. olurken, Nazik Tuba Kestel'de yıldız bayanlarda 11. oldu.

    'nda dereceye giren triatloncuları Çelpaspor Kulübü teşekkür mesajı yayınlayarak, Milli Takım Antrenörü İlker Sezen ve sporcularının başarılarının devamını diledi.

    1. 19.9.2018 16:07
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