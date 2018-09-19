Ayşe Begüm Onbaşı, Tunus yolcusu
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    20 Eylül 2018, Perşembe
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    , Tunus yolcusu

    Ayşe Begüm Onbaşı, Tunus yolcusu

    'nın cimnastikteki altın kızı , 19-22 Eylül tarihlerinde Tunus'ta yapılacak olan 3'üncü Comegym Akdeniz Oyunları Gençler Şampiyonası'nda yarışacak.

    (Ayşe Begüm Onbaşı...)

    Manisa'da hazırlıklarını tamamlayan Manisa Büyükşehir Belediyespor'un sporcusu, yarın Tunus'a hareket edecek. Daha önce dünya çapında dereceler elde eden, hedefinin yine kazanmak olduğunu söyleyen 16 yaşındaki sporcu, "Tunus'ta gerçekleşecek olan şampiyonada aerobik cimnastik dalında tek bayanlarda yarışmalara katılacağım. Geçen sene tek bayan, çift, trioda milli takım olarak altın madalya kazanmıştık. Bu sene de hedefim tek bayanlarda yarışıp altın madalya kazanmak. Umarım hedefime ulaşırım" diye konuştu.

    1. 19.9.2018 11:32
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