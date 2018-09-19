Ayşe Begüm Onbaşı, Tunus yolcusu
Manisa'nın cimnastikteki altın kızı Ayşe Begüm Onbaşı, 19-22 Eylül tarihlerinde Tunus'ta yapılacak olan 3'üncü Comegym Akdeniz Oyunları Aerobik Cimnastik Gençler Şampiyonası'nda yarışacak.
(Ayşe Begüm Onbaşı...)
Manisa'da hazırlıklarını tamamlayan Manisa Büyükşehir Belediyespor'un sporcusu, yarın Tunus'a hareket edecek. Daha önce dünya çapında dereceler elde eden, hedefinin yine altın madalya kazanmak olduğunu söyleyen 16 yaşındaki sporcu, "Tunus'ta gerçekleşecek olan şampiyonada aerobik cimnastik dalında tek bayanlarda yarışmalara katılacağım. Geçen sene tek bayan, çift, trioda milli takım olarak altın madalya kazanmıştık. Bu sene de hedefim tek bayanlarda yarışıp altın madalya kazanmak. Umarım hedefime ulaşırım" diye konuştu.
- 19.9.2018 11:32
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Toplam 2
Yorum
AKIL HANGİ KANALDA OLDUĞU NERDE YAZIYOR?
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Beşiktaş, Şenol Güneş'le Avrupa'da skorer
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Yorum
eray çok korkak kadro kuruluyor derbi maçında göreceğiz eksiklikleri elinde love var larin ısrarı neden neden oyuncular küstürülüyor
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Beşiktaş, Şenol Güneş'le Avrupa'da skorer
Toplam 5
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umut medel iyi oyuncu ama hem ligi hem avrupayı nereye kadar kaldırsın takım atiba pektemek dorukhan güven ne zaman forma giyecek
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