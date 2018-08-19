Bolt Avustralya’da – Fotomaç – 19 Ağustos 2018
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    19 Ağustos 2018, Pazar
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    Bolt ’da

    Bolt Avustralya’da
    ATLETİZMİ bıraktıktan sonra futbol hayatına geçen ve 'nın Central Coast takımıyla 6 haftalık deneme süresi için prensip anlaşmasına varan Bolt, Sydney'e geldi. 31 yaşındaki rekortmen atlet, "Ne yapabileceğimi göstermek için buradayım" dedi.
    1. 19.8.2018
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