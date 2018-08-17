Ramil Guliyev: "Olimpiyatı istiyorum" – Fotomaç – 17 Ağustos 2018
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    17 Ağustos 2018, Cuma
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    : "Olimpiyatı istiyorum"

    <a href="/index/ramil-guliyev?id=953508cc-277a-45c4-8ea3-3763f1cc18b4" class="" rel="tag">Ramil Guliyev</a>: "Olimpiyatı istiyorum"

    'de düzenlenen Avrupa Atletizm Şampiyonası'nı 200 metrede altın madalyayla tamamlayan milli atlet yeni hedefini açıkladı.

    Başarılı sporcu, "Avrupa rekorunu kırmak ve olimpiyat madalyası kazanmak istiyorum. Çalışınca oluyor, inanıyorum" ifadelerini kullandı. Azeri asıllı sporcu ayrıca, "İki ülke arasında fark yok, adına yarıştığım için gurur duyuyorum" dedi. Guliyev, Avrupa şampiyonluğu sonrası Başkan 'ın kendisi telefondan kutlamasıyla çok duygulandığını da açıkladı.
    1. 17.8.2018
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