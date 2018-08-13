Ramil Guliyev'in hayali olimpiyatların Türkiye'de yapılması – Fotomaç – 13 Ağustos 2018
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    13 Ağustos 2018, Pazartesi
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    'in hayali olimpiyatların 'de yapılması

    Ramil Guliyev'in hayali olimpiyatların Türkiye'de yapılması

    'nın başkenti 'de düzenlenen Avrupa Atletizm Şampiyonası’nda erkekler 200 metrede altın madalya kazanan ve gümüş madalya elde eden 4x100 metre bayrak takımında yer alan , olimpiyat oyunlarının 'de yapılmasını ve madalya kazanmayı hayal ettiğini söyledi.

    Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden, Atletizm Federasyonu Başkanı başkanlığındaki ay-yıldızlı kafile, yurda dönmeden önce Türkiye'nin Büyükelçiliği'ni ziyaret etti.

    Milli atletler burada çalışanlar ile sohbet etti ve fotoğraf çektirdi.

    Gazetecilere açıklama yapan , 9 yıl önce Berlin Olimpiyat Stadı'nda dünya rekortmeni eski atlet ile final koştuğunu anımsatarak, bu yarışın kendisi için önemli olduğunu söyledi.

    O yarışta dünya rekorunun kırıldığını kaydeden Guliyev, "Çok heyecanlı ve zevkliydi. Usain Bolt gibi bir sporcuyla koştum. Biz viraja girerken o virajı dönüyordu. Büyük mesafe vardı. Benim için tarihi bir şey. 9 yıl sonra Berlin'e dönünce iyi bir derece koşacağımı biliyordum. Çünkü pist güzel. Rekorluk bir pist. Bir sene çalıştık. Son anda ellerimi kaldırmasaydım belki Avrupa rekoru gelirdi. Ellerimi kaldırdığım için pişman değilim. O heyecanda ne yapacağın belli olmuyor." şeklinde konuştu.

    4x100 metre bayrak yarışının da çok iyi geçtiğini belirten Guliyev, yarışta elinden geleni yaptığını ifade etti. Guliyev, mücadeleyi birinci bitirmek istediğini, bitiş çizgisine 20-30 metre daha olsaydı yarışı ilk sırada tamamlayabileceğini vurguladı.

    Şampiyon milli atlet, "Benim hayatımda bir hayalim var, onu ben çok isterdim ama bunu gerçekleştirmek bizimle alakalı değil. Türkiye'de olimpiyat oyunları olsun ve orada çıkıp kazanayım." ifadelerini kullandı.

    1. 13.8.2018 19:52
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