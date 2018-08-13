Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar başkanlığındaki ay-yıldızlı kafile, yurda dönmeden önce Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliği'ni ziyaret etti.

Milli atletler burada çalışanlar ile sohbet etti ve fotoğraf çektirdi.

Gazetecilere açıklama yapan milli atlet Ramil Guliyev, 9 yıl önce Berlin Olimpiyat Stadı'nda dünya rekortmeni eski atlet Usain Bolt ile final koştuğunu anımsatarak, bu yarışın kendisi için önemli olduğunu söyledi.

O yarışta dünya rekorunun kırıldığını kaydeden Guliyev, "Çok heyecanlı ve zevkliydi. Usain Bolt gibi bir sporcuyla koştum. Biz viraja girerken o virajı dönüyordu. Büyük mesafe vardı. Benim için tarihi bir şey. 9 yıl sonra Berlin'e dönünce iyi bir derece koşacağımı biliyordum. Çünkü pist güzel. Rekorluk bir pist. Bir sene çalıştık. Son anda ellerimi kaldırmasaydım belki Avrupa rekoru gelirdi. Ellerimi kaldırdığım için pişman değilim. O heyecanda ne yapacağın belli olmuyor." şeklinde konuştu.

4x100 metre bayrak yarışının da çok iyi geçtiğini belirten Guliyev, yarışta elinden geleni yaptığını ifade etti. Guliyev, mücadeleyi birinci bitirmek istediğini, bitiş çizgisine 20-30 metre daha olsaydı yarışı ilk sırada tamamlayabileceğini vurguladı.

Şampiyon milli atlet, "Benim hayatımda bir hayalim var, onu ben çok isterdim ama bunu gerçekleştirmek bizimle alakalı değil. Türkiye'de olimpiyat oyunları olsun ve orada çıkıp kazanayım." ifadelerini kullandı.