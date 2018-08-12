Yasemin Can'dan bronz madalya – Fotomaç – 12 Ağustos 2018
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    12 Ağustos 2018, Pazar
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    Yasemin Can'dan bronz madalya

    Avrupa Atletizm Şampiyonası kadınlar 5 bin metrede milli atlet , kazandı.

    Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen şampiyonanın altıncı ve son gün akşam seansında, 5 bin metre finali koşuldu. Ay-yıldızlı atlet , uzun süre önde götürdüğü yarışı 14.57.63'lük dereceyle üçüncü sırada bitirerek bronz madalyada kaldı. Yasemin Can, bu dalda 2016 yılında Amsterdam'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası yarışını ilk sırada bitirmişti.

    Hollandalı atlet Sifan Hassan'ın 14.46.12'lik dereceyle altın madalya aldığı yarışta, gümüş madalyanın sahibi 14.53.05'lik zamanıyla Büyük Britanyalı atlet Eilish Maccolgan oldu.

    1. 12.8.2018 21:49
    2. Güncelleme: 12.8.2018 21:52
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