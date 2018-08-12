Avrupa Atletizm Şampiyonası kadınlar 5 bin metrede milli atlet Yasemin Can, bronz madalya kazandı.
Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen şampiyonanın altıncı ve son gün akşam seansında, 5 bin metre finali koşuldu. Ay-yıldızlı atlet Yasemin Can, uzun süre önde götürdüğü yarışı 14.57.63'lük dereceyle üçüncü sırada bitirerek bronz madalyada kaldı. Yasemin Can, bu dalda 2016 yılında Amsterdam'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası yarışını ilk sırada bitirmişti.
Hollandalı atlet Sifan Hassan'ın 14.46.12'lik dereceyle altın madalya aldığı yarışta, gümüş madalyanın sahibi 14.53.05'lik zamanıyla Büyük Britanyalı atlet Eilish Maccolgan oldu.
- 12.8.2018 21:49
- Güncelleme: 12.8.2018 21:52
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Fenerbahçe-Bursaspor maçıyla ilgili flaş gelişme
Toplam 3
Yorum
reco bursaspor yönetimine de 6222 uygulanmalı
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Fenerbahçe, Benfica maçı hazırlıklarına başladı
Toplam 1
Yorum
kartal yaa türk futbolu bu fb den kurtulamayacakmı.yeteeeeer yeter artık yaaa.yeter yeter..adam gibi mac yonetin.
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Badou Ndiaye Galatasaray'a dönüyor!
Toplam 5
Yorum
FUTBOL USA BASKAN,DIL PROFOSERLIGINI BIRAK YONETICILIGINI GOSTER TRANSFER SART YOKSA BIRAK BASKANLIGI, LAFLA BU ISLER AVRUPADA SOKMEZ
Yasemin Can'dan bronz madalya haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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