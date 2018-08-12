Milli takımımız 4x100 metre bayrak yarışında milli takımımız finale kaldı
Avrupa Atletizm Şampiyonası’nda erkekler 4x100 metre bayrak yarışında Türkiye Milli Takımı finale kaldı.
Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen şampiyonanın son gün akşam seansında erkekler 4x100 metre bayrak yarışı elemeleri yapıldı.
Erkekler 4x100 metre bayrak yarışı elemelerinde birinci seride yarışan Emre Zafer Barnes, Jak Ali Harvey, Yiğitcan Hekimoğlu ve Ramil Guliyev'den oluşan milli takım, 38.30'luk dereceyle Türkiye rekorunu da yineleyerek üçüncü oldu ve finalde yarışmaya hak kazandı.
Bu kategoride final, bu akşam TSİ 22.35'te yapılacak.
- 12.8.2018 21:03
- Güncelleme: 12.8.2018 21:26
- Milli takımımız 4x100 metre bayrak yarışında milli takımımız finale kaldı
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Yorum
reco bursaspor yönetimine de 6222 uygulanmalı
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Toplam 1
Yorum
kartal yaa türk futbolu bu fb den kurtulamayacakmı.yeteeeeer yeter artık yaaa.yeter yeter..adam gibi mac yonetin.
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Badou Ndiaye Galatasaray'a dönüyor!
Toplam 5
Yorum
FUTBOL USA BASKAN,DIL PROFOSERLIGINI BIRAK YONETICILIGINI GOSTER TRANSFER SART YOKSA BIRAK BASKANLIGI, LAFLA BU ISLER AVRUPADA SOKMEZ
Milli takımımız 4x100 metre bayrak yarışında milli takımımız finale kaldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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