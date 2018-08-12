Milli takımımız 4x100 metre bayrak yarışında milli takımımız finale kaldı

Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen şampiyonanın son gün akşam seansında erkekler 4x100 metre bayrak yarışı elemeleri yapıldı.



Erkekler 4x100 metre bayrak yarışı elemelerinde birinci seride yarışan Emre Zafer Barnes, Jak Ali Harvey, Yiğitcan Hekimoğlu ve Ramil Guliyev'den oluşan milli takım, 38.30'luk dereceyle Türkiye rekorunu da yineleyerek üçüncü oldu ve finalde yarışmaya hak kazandı.



Bu kategoride final, bu akşam TSİ 22.35'te yapılacak.