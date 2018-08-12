Milli maratoncu Elif Dağdelen hastaneye kaldırıldı
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    12 Ağustos 2018, Pazar
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    Milli maratoncu hastaneye kaldırıldı

    Milli maratoncu Elif Dağdelen hastaneye kaldırıldı

    'nda maraton yarışmasını 2 saat 50 dakika ile 44'üncü olarak bitiren , rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

    Almanya'nın başkenti Berlin'de bugün sona erecek olan 24. 'nda 21 derece sıcaklıkta koşulan maraton Kadınlar yarışında 2:50:59 ile 44'üncü olan ve yarış sonunda nefes yetmezliği nedeniyle bayılan Dağdelen, Berlin'de hastaneye götürüldü. Ambulans ile hastaneye kaldırılan milli sporcuya oksijen takviyesi yapıldı.


    Oksijen yetmezliği ile bayılarak hastaneye kaldırılan milli sporcunun yaklaşık 2 saat sonra gözlerini açtığı öğrenilirken, bir süre daha kontrol amaçlı hastanede kalacağı bildirildi.

    1. 12.8.2018 16:03
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