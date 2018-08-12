Milli maratoncu Elif Dağdelen hastaneye kaldırıldı
Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda maraton yarışmasını 2 saat 50 dakika ile 44'üncü olarak bitiren milli atlet Elif Dağdelen, rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.
Almanya'nın başkenti Berlin'de bugün sona erecek olan 24. Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda 21 derece sıcaklıkta koşulan maraton Kadınlar yarışında 2:50:59 ile 44'üncü olan ve yarış sonunda nefes yetmezliği nedeniyle bayılan milli atlet Dağdelen, Berlin'de hastaneye götürüldü. Ambulans ile hastaneye kaldırılan milli sporcuya oksijen takviyesi yapıldı.
Oksijen yetmezliği ile bayılarak hastaneye kaldırılan milli sporcunun yaklaşık 2 saat sonra gözlerini açtığı öğrenilirken, bir süre daha kontrol amaçlı hastanede kalacağı bildirildi.
- 12.8.2018 16:03
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Fenerbahçe-Bursaspor maçıyla ilgili flaş gelişme
Toplam 1
Yorum
insan dolarların ortada uçuştuğu ekonomimize tamamen zarar veren kulüplerin futbolun düzenleme yapılması gerekmektedir.
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Kadro değeri daha düşük
Toplam 1
Yorum
Surmene Tamam ne takviyesi daha?
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Sahanın en iyisi Maicon!
Toplam 1
Yorum
yasa ben maiconu begeniyorum iyi niyetli bir oyuncu bu sene gs nin savunmadaki en iyisi olucaktir porto kotu futbolcu almaz vede satmaz
Milli maratoncu Elif Dağdelen hastaneye kaldırıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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