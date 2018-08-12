Beşiktaş taraftarından "Küfüre karşıyız" kampanyası – Fotomaç – 12 Ağustos 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    12 Ağustos 2018, Pazar
    CANLI ENGLISH

    taraftarından "Küfüre karşıyız" kampanyası

    <a href="/index/besiktas?id=90a2a877-064b-4cbe-adb2-1517aeec5bc9" class="" rel="tag">Beşiktaş</a> taraftarından "Küfüre karşıyız" kampanyası

    Beşiktaşlı taraftarlar, küfüre karşı kampanya başlattı. Özellikle ekonomik olarak kulüplerin zor durumda kalmamasını isteyen siyah-beyazlılar, camianın bu sene ceza ödememesi için harekete geçti.

    Beşiktaşlı taraftarlar, küfüre karşı kampanya başlattı. Siyah-beyazlılar yaptıkları açıklamada "Son günlerde ülkemizin karşılaştığı ekonomik yaptırımlar ve kur spekülasyonları tüm sektörü etkilediği gibi, transfer döneminde Türk futboluna hizmet eden başta 'ımız olmak üzere diğer camiaları da olumsuz etkilemektedir. ailesi olarak içinde bulunduğumuz bu sıkıntılı süreci birbirimize daha da kenetlenerek atlatacağımıza hiç şüphemiz yoktur. Geçtiğimiz yıl kah şanssız, kah haksız kaybettiğimiz şampiyonluğu unutarak ve fakat ders çıkararak bu sene hedefimize ulaşacağız. Büyük Beşiktaş taraftarı olarak her zaman, 'Sokakta oyna, kaldırımda destekleriz' dedik ve armamızın olduğu her branşta takımımızın yanında olarak bu sezonu şampiyonluklarla bitireceğimizden şüphemiz yoktur" açıklaması geldi. Geçtiğimiz yıl siyah-beyazlı kulübün kötü tezahürat nedeniyle yaklaşık 5 milyon TL ceza ödemesine değinen taraftarlar, bu paranın kulüpte kalması için kampanya başlattı.
    1. 12.8.2018 22:20
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    taraftarından "Küfüre karşıyız" kampanyası haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN