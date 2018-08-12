Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda gümüş madalya – Fotomaç – 12 Ağustos 2018
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    12 Ağustos 2018, Pazar
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    Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda gümüş madalya

    erkekler 4x100 metrede milli takımımız 37.98'lik derecesiyle rekoru kırarak kazandı.

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    1. 12.8.2018 23:18
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