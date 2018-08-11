Meryem Bekmez Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda 11'inci oldu
Kadınlar 20 kilometre yürüyüşte milli atlet Meryem Bekmez 11'inci oldu. Ay-yıldızlı sporcu, 1.31.00'lık derecesiyle Türkiye rekorunu geliştirdi
Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda kadınlar 20 kilometre yürüyüşte, milli atlet Meryem Bekmez 11'inci oldu.
Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen şampiyonada kadınlar ve erkekler 20 kilometre yürüyüş mücadelesi, kent merkezindeki Breitscheid Meydanı'nda kurulan parkurda yapıldı.
Kadınlarda yarışan ve 10 kilometreyi 44.24 ile geçen milli atlet Meryem Bekmez, yarışı da 1.31.00'lık dereceyle tamamlayarak 11. sırayı elde etti.
YENİ TÜRKİYE REKORU GELDİ
Bekmez, kadınlar 20 kilometre yürüyüşte Türkiye rekorunu geliştirdi.
Kadınlar 20 kilometre yürüyüşü birinci bitiren İspanyol atlet Maria Perez 1.26.36'lık derecesiyle altın madalya alırken, Çek atlet Anezka Drahotova 1.27.03 ile gümüş, İtalyan Antonella Palmisano da 1.27.30 ile bronz madalyaya uzandı.
Erkekler 20 kilometre yürüyüşte yarışan Salih Korkmaz ise 5. kilometrede 3 ihtar alarak diskalifiye edildi.
Bu kategoride İspanyol Alvaro Martin 1.20.42'lik derecesiyle altın madalya kazanırken, vatandaşı Diego Garcia Carrera 1.20.48 ile gümüş, bağımsız atlet olarak yarışan Rus sporcu Vasiliy Mizinov da 1.20.50 ile bronz madalyanın sahibi oldu.
- 11.8.2018 17:19
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Olcay’dan feda
Toplam 1
Yorum
acg Teşekkür ederiz ama az. Kur nerde ise 7 oldu. Kuru en kötü 6 ya sabitlemek gerekir.
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Ankaragücü -Galatasaray maçında El Kebir'in ofsayt nedeniyle iptal edilen golü
Toplam 4
Yorum
harika defans maçı izledim. gs da maicon ile serdarı çok beğendim. gs defansı videoları izlerde ufak tefek hatalarını görürse gerçekten süper bir defans.
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Toplam 13
Yorum
kanarya907 Birader harbiden isminin hakkını veriyorsun, FFP diycem , "yüz koruma maskesiyle ne alaksı var" diyeceksin, o yüzden sen de bence su topu
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