Dünyanın en hızlı insanı olarak tanınan ve 100 metre, 200 metre, 4 x 100 Metre koşu dallarında dünya rekorunu elinde bulunduran Jamaikalı atlet Usain Bolt, Avustralya A League takımlarından Central Coast Mariners ile deneme antremanlarına çıkmaya başlayacağını açıkladı.

Atletizm dalında 8 adet Olimpiyat altın madalyasına sahip Bolt, ağustos sonu itibariyle Avustralya'da olacağını da aynı açıklama içerisinde duyurdu.

BU İLK DEĞİL!

Dünya tarihinin en başarılı atletlerinden bir tanesi olarak kabul edilen Bolt, daha önce de Almanya Bundesliga takımlarından B. Dortmund, Norveç Ligi takımlarından Stromsgodset ve Güney Afrika ekibi Mamelodi Sundowns ile deneme antremanlarında yer almıştı.

"ÇOK ÇALIŞMAM GEREKTİĞİNİN FARKINDAYIM!"

Jamaikalı atlet, Avustralya A League'de kendisini kanıtlayabilmesi için çok fazla çalışması gerektiğinin farkında olduğu ve bu amaç için tüm gücü ile uğraş vereceğini, açıklamalarının devamına ekledi.