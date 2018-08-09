Usain Bolt, Avustralya A League'e transfer oluyor!
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    09 Ağustos 2018, Perşembe
    CANLI ENGLISH

    , A League'e transfer oluyor!

    Usain Bolt, Avustralya A League'e transfer oluyor!

    Dünyanın en hızlı insanı olarak bilinen , A League takımlarından ile denemelere çıkmaya başladı.

    Dünyanın en hızlı insanı olarak tanınan ve , 200 metre, 4 x 100 Metre koşu dallarında dünya rekorunu elinde bulunduran Jamaikalı atlet , A League takımlarından ile deneme antremanlarına çıkmaya başlayacağını açıkladı.

    Atletizm dalında 8 adet Olimpiyat altın madalyasına sahip Bolt, ağustos sonu itibariyle Avustralya'da olacağını da aynı açıklama içerisinde duyurdu.

    BU İLK DEĞİL!

    Dünya tarihinin en başarılı atletlerinden bir tanesi olarak kabul edilen Bolt, daha önce de takımlarından B. Dortmund, Norveç Ligi takımlarından Stromsgodset ve ekibi Mamelodi Sundowns ile deneme antremanlarında yer almıştı.

    "ÇOK ÇALIŞMAM GEREKTİĞİNİN FARKINDAYIM!"

    Jamaikalı atlet, Avustralya A League'de kendisini kanıtlayabilmesi için çok fazla çalışması gerektiğinin farkında olduğu ve bu amaç için tüm gücü ile uğraş vereceğini, açıklamalarının devamına ekledi.

    1. 9.8.2018 17:21
    2. Güncelleme: 9.8.2018 17:22
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Usain Bolt, Avustralya A League'e transfer oluyor! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN