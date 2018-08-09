Usain Bolt, Avustralya A League'e transfer oluyor!
Dünyanın en hızlı insanı olarak bilinen Usain Bolt, Avustralya A League takımlarından Central Coast Mariners ile denemelere çıkmaya başladı.
Dünyanın en hızlı insanı olarak tanınan ve 100 metre, 200 metre, 4 x 100 Metre koşu dallarında dünya rekorunu elinde bulunduran Jamaikalı atlet Usain Bolt, Avustralya A League takımlarından Central Coast Mariners ile deneme antremanlarına çıkmaya başlayacağını açıkladı.
Atletizm dalında 8 adet Olimpiyat altın madalyasına sahip Bolt, ağustos sonu itibariyle Avustralya'da olacağını da aynı açıklama içerisinde duyurdu.
BU İLK DEĞİL!
Dünya tarihinin en başarılı atletlerinden bir tanesi olarak kabul edilen Bolt, daha önce de Almanya Bundesliga takımlarından B. Dortmund, Norveç Ligi takımlarından Stromsgodset ve Güney Afrika ekibi Mamelodi Sundowns ile deneme antremanlarında yer almıştı.
"ÇOK ÇALIŞMAM GEREKTİĞİNİN FARKINDAYIM!"
Jamaikalı atlet, Avustralya A League'de kendisini kanıtlayabilmesi için çok fazla çalışması gerektiğinin farkında olduğu ve bu amaç için tüm gücü ile uğraş vereceğini, açıklamalarının devamına ekledi.
- 9.8.2018 17:21
- Güncelleme: 9.8.2018 17:22
-
Sürmen'den Zeki Yavru açıklaması
Toplam 1
Yorum
Cihan Bos yapmayin isinizi yapin! Mademki tazminatlar sizden önceki yönetimden, gidin siz onlardan hesap sorun, taraftari kullanmayin! NOzekiNO
-
Galatasaray, sezona koruduğu kadrosuyla başlayacak
Toplam 2
Yorum
keita korumak değil güçlendirmek gerekiyodu yeni başkanda dursundan hallice çıktı..
-
Barcelona'da Arda Turan'ın forması Coutinho'da
Toplam 1
Yorum
karakartalll ardanın yerine dünya yıldızı mı? arda mı kaldı ya. ardanın yerine ben geçsem ben bile dünya yıldızı olarak lanse edilirim herhalde hahahahah
Usain Bolt, Avustralya A League'e transfer oluyor! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.