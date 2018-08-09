Ramil Guliyev finale çıktı – Fotomaç – 09 Ağustos 2018
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    09 Ağustos 2018, Perşembe
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    finale çıktı

    <a href="/index/ramil-guliyev?id=953508cc-277a-45c4-8ea3-3763f1cc18b4" class="" rel="tag">Ramil Guliyev</a> finale çıktı

    'nın başkenti 'de gerçekleştirilen Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda bugün tarihi bir gün yaşanacak.

    Erkekler 200 metrede 20.33'lük derecesiyle birinci olarak finale çıkan Guliyev altın için koşacak. Mücadele bugün 22.05'te başlayacak. 400 metre engellide finale çıkan Copello Yasmani'nin mücadelesi ise saat 21.15'te başlayacak.

    ALİ MADALYASINI ALDI
    Erkekler 100 metreyi üçüncü sırada tamamlayan Jak Ali Harvey, Breitscheid Meydanı'nda düzenlenen törenle bronz madalyasını boynuna taktı. Ali, "En büyük isteğimiz, Türk bayrağının her zaman en yüksekte dalgalanması" diye konuştu.
    1. 9.8.2018
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