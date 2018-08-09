Ramil Guliyev finale çıktı
Almanya'nın başkenti Berlin'de gerçekleştirilen Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda bugün tarihi bir gün yaşanacak.
ALİ MADALYASINI ALDI
Erkekler 100 metreyi üçüncü sırada tamamlayan Jak Ali Harvey, Breitscheid Meydanı'nda düzenlenen törenle bronz madalyasını boynuna taktı. Ali, "En büyük isteğimiz, Türk bayrağının her zaman en yüksekte dalgalanması" diye konuştu.
- 9.8.2018
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Bayern Münih hazırlık maçını 20-2 kazandı
Toplam 1
Yorum
ateş insan ol lan bayern
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Trabzonspor'dan çok sert açıklama! Özer Hurmacı...
Toplam 12
Yorum
Fathe Sende adamsın ya özer al gözün doysun birde trabzonlu olacaksın 5 trilyon para hayatın iyice kurtuldu kına yakarsın. Karaktersizin bunu bil
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Trabzonspor'dan çok sert açıklama! Özer Hurmacı...
Toplam 12
Yorum
Ahmet Adam bu işten para kazanıyor suçluysan ödeyeceksin. Sonra kalkıp yok indirip yapmadı yok şikayet etti diye ağlamayacaksın
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