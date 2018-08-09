Başkan Erdoğan'dan Guliyev'e tebrik
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Atletizm Şampiyonası 200 metre erkekler finalinde birinci olarak şampiyonluğa ulaşan milli atlet Ramil Guliyev'i telefonla arayarak tebrik etti.
Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye rekoru kırarak 200 metrede Avrupa şampiyonluğuna uzanan Ramil Guliyev'i ilk tebrik edenlerden biri de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan milli atleti telefonla arayarak, büyük başarısından dolayı kutladı.
Öte yandan Ramil Guliyev bu yarışta kazandığı zaferi şehitlerimize armağan etti ve asker selamı verdi.
- 9.8.2018 22:47
- Güncelleme: 9.8.2018 22:55
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karakartalll ardanın yerine dünya yıldızı mı? arda mı kaldı ya. ardanın yerine ben geçsem ben bile dünya yıldızı olarak lanse edilirim herhalde hahahahah
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