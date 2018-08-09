Başkan Erdoğan'dan Guliyev'e tebrik – Fotomaç – 09 Ağustos 2018
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    09 Ağustos 2018, Perşembe
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    Başkan Erdoğan'dan Guliyev'e tebrik

    Başkan Erdoğan'dan Guliyev'e tebrik

    , erkekler finalinde birinci olarak şampiyonluğa ulaşan 'i telefonla arayarak tebrik etti.

    'nın başkenti 'de düzenlenen 'nda rekoru kırarak 200 metrede Avrupa şampiyonluğuna uzanan 'i ilk tebrik edenlerden biri de oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan milli atleti telefonla arayarak, büyük başarısından dolayı kutladı.

    Öte yandan Ramil Guliyev bu yarışta kazandığı zaferi şehitlerimize armağan etti ve asker selamı verdi.

    1. 9.8.2018 22:47
    2. Güncelleme: 9.8.2018 22:55
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