Ramil Guliyev, Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda finalde
Almanya'nın Berlin kentinde düzenlenen Milli Atlet Ramil Guliyev, Avrupa Atletizm Şampiyonası, 200 metre yarı final serisinde 20.33'lük derecesiyle birinci sırayı aldı ve finale yükseldi..
Milli Atlet Ramil Guliyev, Avrupa Atletizm Şampiyonası, 200 metre yarı final serisinde birinci olarak finale yükseldi.
- 8.8.2018 21:52
- Güncelleme: 8.8.2018 21:52
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Benfica'ya 1 avans! Benfica 1-0 Fenerbahçe maç sonucu
Toplam 58
Yorum
KrAlex Gol defansın hatasından ötürü yendi ayrıca Volkan yerden amatörce hata yaparak kapattığı gibi yedi.. Çoluk cocuğun anlayacağı şeyler değil.
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Benfica'ya 1 avans! Benfica 1-0 Fenerbahçe maç sonucu
Toplam 58
Yorum
KrAlex Soldado haricinde forvet vardıda oynatılmadımı kafanız basmıyorsa futbolu takip etmeyin Guiliano oynasaydı 4-6-0 olacaktı kevgire dönerdik !
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Benfica'ya 1 avans! Benfica 1-0 Fenerbahçe maç sonucu
Toplam 58
Yorum
KrAlex Elinde Sakatlıktan yeni çıkmış ve halen tam iyileşmemiş Soldado haricinde forvet kim var üstün zekan bunu algılayabiliyor mu ?
Ramil Guliyev, Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda finalde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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