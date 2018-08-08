Ramil Guliyev, Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda finalde – Fotomaç – 08 Ağustos 2018
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    08 Ağustos 2018, Çarşamba
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    , 'nda finalde

    Ramil Guliyev, Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda finalde

    Almanya'nın kentinde düzenlenen , , 200 metre yarı final serisinde 20.33'lük derecesiyle birinci sırayı aldı ve finale yükseldi..

    , , 200 metre yarı final serisinde birinci olarak finale yükseldi.

    1. 8.8.2018 21:52
    2. Güncelleme: 8.8.2018 21:52
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