Jak Ali Harvey, bronz madalyasını törenle aldı – Fotomaç – 08 Ağustos 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    08 Ağustos 2018, Çarşamba
    CANLI ENGLISH

    , bronz madalyasını törenle aldı

    Jak Ali Harvey, bronz madalyasını törenle aldı

    Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 100 metrede kazanan , en büyük isteğinin Türk bayrağının her zaman en yüksekte dalgalanması olduğunu söyledi.

    'nın başkenti 'de düzenlenen organizasyonda erkekler 100 metreyi üçüncü sırada tamamlayan , Breitscheid Meydanı'nda düzenlenen törenle bronz madalyasını boynuna taktı.

    Ay-yıldızlı atlet, basına yaptığı açıklamada, madalya almanın harika bir duygu olduğunu belirterek, "Elbette altın madalya kazanmak isterdim. Şampiyona tarihindeki en hızlı finali oldu. Yarışan bütün sporcular, en iyi derecelerini yapmaya çalıştı. En büyük isteğimiz, Türk bayrağının her zaman en yüksekte dalgalanması." ifadelerini kullandı.

    Bundan sonra da madalyalar kazanmak istediğini aktaran Jak Ali Harvey, bunun için çok çalışması gerektiğinin farkında olduğunu kaydetti.

    Şampiyonada 4x100 metre bayrak yarışında da koşacağını anımsatan , "Mümkün olan en iyi madalyayı ülkemiz için almak istiyoruz. Buradaki en büyük başarımız ancak en iyisi olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

    Jak Ali Harvey, aldığı madalyayı kime ithaf etmek istediğine ilişkin soruya ise "Bu madalya, birçok kişinin çalışmasının ürünü. Atletizm Federasyonumuz, antrenörler, aldığımız tüm destek, sağlıklı olmamı sağlayan doktorlar ve elbette en büyük desteği sağlayan ailem." cevabını verdi.

    1. 8.8.2018 19:09
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Jak Ali Harvey, bronz madalyasını törenle aldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN