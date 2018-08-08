Harvey’den bronz madalya – Fotomaç – 08 Ağustos 2018
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    08 Ağustos 2018, Çarşamba
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    Harvey’den

    Harvey’den bronz madalya
    'de devam eden Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 100 metre finalinde , elde etti. Milli sporc, finalde 10.01'lik derecesiyle üçüncü olarak bronz kazandı. Emre Zafer Barnes ise 10.29'luk derecesiyle yarışı 7'nci sırada tamamladı. Erkekler 10 bin metre finalinde milli atlet Kaan Kigen Özbilen 10'uncu oldu. 400 metre engelli kategorisinde Yasmani Copello 48.88'le serisinde birinci olarak finale kaldı.
    1. 8.8.2018
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