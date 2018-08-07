Haydi çılgın Türkler!
Rekortmen sporcularımızın da yer aldığı ay-yıldızlı ekibimiz, Almanya’da bugün başlayacak Avrupa Şampiyonası’nda sahneye çıkacak.
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Berlin Olimpiyat Stadı'nda gerçekleştirilecek olan müsabakalar 12 Ağustos'ta sona erecek. Şampiyonada 30 tarafsız, bir de sığınmacı statüsünde atlet yarışacak. Açılış seremonisinin bugün yapılacağı bu önemli organizasyonda dünyanın önemli atletleri kıyasıya mücadele edecek. Turkcell'in desteklediği Türk Milli Takım sporcuları, 19. kez Avrupa Şampiyonası'na katılacak. Bu arada Türkiye, 2016'daki organizasyon da 12 madalya en iyi derecesine imza atmıştı.
*200 metre dünya şampiyonumuz Ramil Guliyev
RAMİL'İN HEDEFİ İKİ ALTIN
200 metre dünya şampiyonumuz Ramil Guliyev, Almanya'da da zirveye çıkmayı hedefliyor. 100 metre yarışından çekilen yıldız atlet, dünyanın en iyisi olduğu 200 metre ile 4x100 metre bayrak yarışında altın madalyayı istiyor. 200'de ilk Avrupa şampiyonluğunu elde etmek için koşacak olan Ramil, "Form durumum çok iyi. Bu sezonun hedef yarışı buydu. Hem bireysel olarak hem de bayrak yarışında birincilik kürsüsüne çıkacağımıza inanıyorum. 200 metrede altın madalyanın yanı sıra rekor kırmak için de piste çıkacağım. Ay-yıldızlı bayrağı göndere çekmek için ben ve arkadaşlarım elimizden geleni yapacağız" dedi.
MİLİLERİN İLK GÜN PROGRAMI:
09.35: Kadınlar 50 km. yürüyüş finali: Semiha Mutlu Özdemir
11.00: Kadınlar 400 m. engelli 1. tur: Elif Gören
11.10: Kadınlar gülle atma: Emel Dereli
11.35: Erkekler 400 m. 1. tur: Batuhan Altıntaş
12.40: Erkekler 3 bin m. Su Engelli: Tarık Langat Akdağ, Aras Kaya
12.50: Erkekler gülle atma: Osman Can Özdeveci
19.45: Erkekler çekiç atma final: Eşref Apak, Özkan Baltacı
20.30: Erkekler 100 m. yarı final: Jak Ali Harvey, Emre Zafer Barnes, Yiğitcan Hekimoğlu
20.55: Erkekler 400 m. engelli yarı final: Yasmani Copello Escobar
21.20: Erkekler 10 bin m. final: Kaan Kigen Özbilen, Polat Kemboi Arıkan
21.33: Erkekler gülle atma final: Osman Can Özdeveci
22.50: Erkekler 100 m. final: Jak Ali Harvey, Ramil Guliyev, Emre Zafer Barnes, Yiğitcan Hekimoğlu
5 SPORCUMUZ ELENDİ
Şampiyonanın eleme gününde 4 dalda yarışan 5 Türk atlet elendi. Çekiç atmada Özkan Baltacı ve Eşref Apak, 100 metrede Yiğitcan Hekimoğlu, uzun atlamada Alper Kulaksız, gülle atmada ise Osman Can Özdeveci en iyi 12 atlet arasına giremeyince şampiyonaya erken veda etti.
- 7.8.2018
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Nihat Kahveci'den Fikret Orman'a tepki
Toplam 18
Yorum
ibrahim nihat kahveci beşiktaş için zamanında takımda oynamış sıradan bir oyuncudan ibaretsin. beşiktaşlıyım diye gezme etrafta.
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Nihat Kahveci'den Fikret Orman'a tepki
Toplam 18
Yorum
Misafir Eşeğini dövemeyen semerini dövermiş. Nihat yerine asıl söylenmesi gereke, yalvar-yakar 3-buçuk milyon Euro verip getirene söylenmeli.
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Nihat Kahveci'den Fikret Orman'a tepki
Toplam 18
Yorum
yorumsuz foyaların çıkacak fiko ,beleşci fiko
Haydi çılgın Türkler! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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