Haydi çılgın Türkler! – Fotomaç – 07 Ağustos 2018
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    07 Ağustos 2018, Salı
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    Haydi çılgın Türkler!

    Haydi çılgın Türkler!

    Rekortmen sporcularımızın da yer aldığı ay-yıldızlı ekibimiz, ’da bugün başlayacak ’nda sahneye çıkacak.

    Avrupa Atletizm Şampiyosı bugün 'nın başkenti Berlin'de başlıyor. 49 ülkeden bin 542 sporcunun sahne alacağı dev organizasyonda 43 Türk atlet madalya mücadelesi verecek. Dünya şampiyonu , Avrupa şampiyonları Yasemin Can, Polat Arıkan, Copello gibi atletlerin yer aldığı , yeni bir tarih yazmak için piste çıkıyor.

    EN İYİLER BURADA
    Berlin Olimpiyat Stadı'nda gerçekleştirilecek olan müsabakalar 12 Ağustos'ta sona erecek. Şampiyonada 30 tarafsız, bir de sığınmacı statüsünde atlet yarışacak. Açılış seremonisinin bugün yapılacağı bu önemli organizasyonda dünyanın önemli atletleri kıyasıya mücadele edecek. Turkcell'in desteklediği Türk Milli Takım sporcuları, 19. kez 'na katılacak. Bu arada Türkiye, 2016'daki organizasyon da 12 madalya en iyi derecesine imza atmıştı.

    Ramil Guliyev
    *200 metre dünya şampiyonumuz Ramil Guliyev

    RAMİL'İN HEDEFİ İKİ ALTIN
    dünya şampiyonumuz , 'da da zirveye çıkmayı hedefliyor. 100 metre yarışından çekilen yıldız atlet, dünyanın en iyisi olduğu ile 4x100 metre bayrak yarışında altın madalyayı istiyor. 200'de ilk Avrupa şampiyonluğunu elde etmek için koşacak olan Ramil, "Form durumum çok iyi. Bu sezonun hedef yarışı buydu. Hem bireysel olarak hem de bayrak yarışında birincilik kürsüsüne çıkacağımıza inanıyorum. 200 metrede altın madalyanın yanı sıra rekor kırmak için de piste çıkacağım. Ay-yıldızlı bayrağı göndere çekmek için ben ve arkadaşlarım elimizden geleni yapacağız" dedi.

    MİLİLERİN İLK GÜN PROGRAMI:
    09.35: Kadınlar 50 km. yürüyüş finali: Semiha Mutlu Özdemir
    11.00: Kadınlar 400 m. engelli 1. tur: Elif Gören
    11.10: Kadınlar :
    11.35: Erkekler 400 m. 1. tur: Batuhan Altıntaş
    12.40: Erkekler 3 bin m. Su Engelli: Tarık Langat Akdağ, Aras Kaya
    12.50: Erkekler :
    19.45: Erkekler çekiç atma final: ,
    20.30: Erkekler 100 m. yarı final: , Emre Zafer Barnes,
    20.55: Erkekler 400 m. engelli yarı final: Yasmani Copello Escobar
    21.20: Erkekler 10 bin m. final: Kaan Kigen Özbilen, Polat Kemboi Arıkan
    21.33: Erkekler gülle atma final:
    22.50: Erkekler 100 m. final: , Ramil Guliyev, Emre Zafer Barnes,

    5 SPORCUMUZ ELENDİ
    Şampiyonanın eleme gününde 4 dalda yarışan 5 Türk atlet elendi. Çekiç atmada ve , 100 metrede Yiğitcan Hekimoğlu, uzun atlamada Alper Kulaksız, gülle atmada ise Osman Can Özdeveci en iyi 12 atlet arasına giremeyince şampiyonaya erken veda etti.


    1. 7.8.2018
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