Pistte geri sayım – Fotomaç – 06 Ağustos 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    06 Ağustos 2018, Pazartesi
    CANLI ENGLISH

    Pistte geri sayım

    Pistte geri sayım

    'nın başkenti 'de yarın başlayacak Avrupa Atletizm Şampiyonası'na katılacak dün bu ülkeye gitti.

    Olimpiyat Stadı'nda gerçekleştirilecek dev organizasyona 43 atletle katılacak olan Ay-Yıldızlı ekibimizde 200 metre dünya şampiyonu Ramil Guliyev de yer alıyor. 'da da zirve için koşacağını belirten yıldız sporcu, "'ye altın madalya ile dönmek istiyorum. Takım olarak da başarılı olacağımıza inandığımız bir Avrupa Şampiyonası yaşayacağız" açıklamasında bulundu.
    1. 6.8.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Pistte geri sayım haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN