Atletizmde Süper Lig’de yarışacak takımlar belli oldu
Atletizmde önümüzdeki yıl Süper Lig’de mücadele edecek olan takımlar belli oldu. Trabzon’da yapılan müsabakalar sonuda erkeklerde İstanbul ve Mardin, kadınlarda ise Mersin ve İzmir takımları ilk 2 sırayı alarak Süper Ligde mücadele etme hakkı kazandı.
Türkiye'nin en modern sahalarından biri olarak gösterilen Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Söğütlü Atletizm Sahasında yapılan müsabakalara, Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden 15 takım katıldı. Kadın ve erkeklerde yapılan yarışlarda büyük heyecan yaşandı.
Final müsabakalarının ardından erkeklerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü 155 puanla şampiyon olurken, Mardin Atletizm de 103,5 puanla ikinci olarak 2019'da Süper Lig'de yer alma hakkını elde etti. Kadınlarda ise Mersin Amatör Atletizm Kulübü 105 puanla zirvede yer aldı, İzmir Gaziemir Belediyesi de 101 puanla ikinciliği elde edip Süper Lig bileti aldı.
Heyecan dolu müsabakalar yaşandığını ifade eden Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, Süper Lig'e yükselen takımlara madalyalarını verdi. Müdür Öztürk, "Başta sona heyecan dolu yarışlar izledik. Gönümüzdeki yıl Süper Lig'de mücadele edecek olan takımlar ve finallerde yer alan bütün katılımcıları kutluyorum" dedi.
- 6.8.2018 13:37
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Nihat Kahveci'den Fikret Orman'a tepki
Toplam 9
Yorum
BJK BAŞKAN HAKLI DEMİRÖREN DÖNEMİNDE BEŞİKTAŞI İCRAYA VERDİ OYNAMADAN BİR TON PARA ALDI NİHAT HAKKATEN TEFECİDEN DAHA KÖTÜSÜN...
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Galatasaray'ı penaltılarda yenen Akhisarspor TFF Süper Kupa'nın sahibi oldu - GENİŞ ÖZET İZLE | GOLLER İZLE
Toplam 15
Yorum
savaşan kartal tebrikler akhisarspor hak ettin kupayı aldın.
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Nihat Kahveci'den Fikret Orman'a tepki
Toplam 9
Yorum
MALCOM X OKTAY VE NİHATA BU ŞARKI GELSİN.. GELİŞİNE SÖZÜM YOK, BENİM AKLIM GİDİŞİNDE.. "BEŞİKTAŞ UNUTMAZ"
Atletizmde Süper Lig’de yarışacak takımlar belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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