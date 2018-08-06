Atletizmde final heyecanı
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    06 Ağustos 2018, Pazartesi
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    Atletizmde final heyecanı

    Atletizmde final heyecanı

    Büyükşehir Belediyespor Atletizm Genç Takımı, U20 Ligi’nde finale yükseldi.

    U20 Ligi'nin ilk ayağı, 1 Ağustos tarihinde 'da tamamlandı. İlkadım Atletizm Pisti'nde yapılan yarışlarda Büyükşehirli sporcular 5 üçüncülük, 4 ikincilik ve 1 birincilik elde etti. Genel toplamda 152 puan toplayan Büyükşehir'in genç atletleri, iki etaptan oluşan ligin ilk etabını ve ENKA'nın ardından üçüncü tamamlayarak finale yükseldi.
    1 Eylül'de 'de yapılacak final yarışlarında 'yı temsil edecek olan Büyükşehirli genç atletler, şehre dereceyle dönmek istediklerini söyledi.

    1. 6.8.2018 11:27
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