Atletizmde final heyecanı
Bursa Büyükşehir Belediyespor Atletizm Genç Takımı, Turkcell Türkiye Atletizm U20 Ligi’nde finale yükseldi.
Turkcell Türkiye Atletizm U20 Ligi'nin ilk ayağı, 1 Ağustos tarihinde Samsun'da tamamlandı. İlkadım Atletizm Pisti'nde yapılan yarışlarda Büyükşehirli sporcular 5 üçüncülük, 4 ikincilik ve 1 birincilik elde etti. Genel toplamda 152 puan toplayan Büyükşehir'in genç atletleri, iki etaptan oluşan ligin ilk etabını Fenerbahçe ve ENKA'nın ardından üçüncü tamamlayarak finale yükseldi.
1 Eylül'de Denizli'de yapılacak final yarışlarında Bursa'yı temsil edecek olan Büyükşehirli genç atletler, şehre dereceyle dönmek istediklerini söyledi.
- 6.8.2018 11:27
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Alkışlar Umut Nayir’e
Toplam 2
Yorum
BJK'li Adam yeni geldi fanfinifong pesinde... yok kaplan'mis ismi ne olsun falan... evcilik oynamaya mi geldin koçum ?
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Toplam 12
Yorum
yaşar VAR böyle olacaksa yok olsun daha iyi.Bariz gol pozisyonu ve kırmızı kart çıkmıyor.Gomisin penaltı atamadığını ve Belhandanın bu takımda oynıyamıyacağını sadece F.Terim öğrenemedi.Ereni oyuna çok geç aldı.
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'Cimbom’un çocuğu Emre Akbaba'
Toplam 1
Yorum
austin dünde gördükki şart.bu oyun saddece hızla güçle oynanmıyo yetenek olacak.belhanda ne yapsın önde al ver yapacağı adammı var.
Atletizmde final heyecanı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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