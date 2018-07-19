Türkiye genlinde 15 farklı grupta yapılan 4. bayrak yarışları festivali Güneydoğu ayağı Batman’da yapıldı.
Batman Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Atletizm Federasyonu tarafından, atletizm pistinde çeşitli kategorilerde yapılan yarışmalar nefesleri kesti. 5 ilden 30 takımın katılım sağladığı bayrak yarışmalarına büyük bir ilgi gösterildi. Batman'ın yanı sıra yarışmalara katılım sağlayan Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa ve Elazığ illerinin sporcu ve antrenörleri, organizasyona tam puan verdi.
Batman'da 5 ilden çeşitli kategorilerde 30 takımdan 165 sporcu, antrenör ve idareci ağırladıklarını belirten Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Halil Eren, katılım sağlayanlara kutladı. Dereceye yapanlara çeşitli ödüller verdiklerini belirten İl Müdürü Eren; "Bu tür etkinliklerle ilimizin tanıtımına büyük katkı sunmaya devam edeceğiz. Emeği geçenleri kutlarım" dedi.
- 19.7.2018 14:40
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Phillip Cocu Fenerbahçe'nin yeni sistemini açıkladı!
Toplam 1
Yorum
alik elmas,oğuzkaan,barış,ferdi,aatıf,,ozan,hasanali,guilano,valbuena teknik yetenekli oyuncular.bunlar kesinlikle oynamalı.
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Tarık Çamdal'ın kapı gibi sözleşmesi var
Toplam 2
Yorum
öğretici tarık, taraftarın sabrını taşırmak üzeresin ! 750 bini al ve defol git ! senin için daha hayırlısı bu !
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Cafer Tosun iyice ısınıyor
Toplam 3
Yorum
ts Artık TS'nin ekici ve okay olayında yaptığı hataları tekrarlama lüksü yoktur. ekici ile ilk yılın sonunda 5 yıl sözleşme yapılmalıydı.
Türkiye genlinde 15 farklı grupta 4. bayrak yarışı Batman’da düzenlendi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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