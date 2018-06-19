Samet Aybaba, 4 ismin üstünü çizdi – Fotomaç – 19 Haziran 2018
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    19 Haziran 2018, Salı
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    Samet Aybaba, 4 ismin üstünü çizdi

    Samet Aybaba, 4 ismin üstünü çizdi

    Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba'nın yapılanmasında kadrosunda düşünmediği 4 ismi Afyon ve ’da yapılacak kamplara dahil etmeyeceği öğrenildi.

    çalışmalarını sürdüren Bursaspor'da , yapılanmasında kadrosunda düşünmediği isimleri de netleştirdi. Deneyimli teknik adamın geçen sezon beklenen verimi veremeyen Dzon Delarge, Jires Kembo ve Josua John'un yanı sıra sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen 'ı kadroda düşünmediğini yönetime ilettiği öğrenildi. Yeşil-beyazlı takım ile 1'er yıl daha anlaşması bulunan 4 isme de herhangi bir teklif olmadığı bildirildi.

    Öte yandan Aybaba'nın 27 Haziran'da başlayacak yeni sezon hazırlıkları kapsamında Afyon'da ve 'da yapılacak kamplara bu isimleri dahil etmeyeceği bildirildi.
    1. 19.6.2018 11:34
    2. Güncelleme: 19.6.2018 12:28
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