Samet Aybaba, 4 ismin üstünü çizdi
Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba'nın yeni sezon yapılanmasında kadrosunda düşünmediği 4 ismi Afyon ve Avusturya’da yapılacak kamplara dahil etmeyeceği öğrenildi.
Öte yandan Aybaba'nın 27 Haziran'da başlayacak yeni sezon hazırlıkları kapsamında Afyon'da ve Avusturya'da yapılacak kamplara bu isimleri dahil etmeyeceği bildirildi.
- 19.6.2018 11:34
- Güncelleme: 19.6.2018 12:28
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Ali Koç'tan Aykut Kocaman'a telefon
Toplam 16
Yorum
arslan biran önce bonservissizlerden alınmalı yada kiralanmalı. stoper,solbek,10 numara,sağkanat,solkanat,santrafor 1 yıl kirala sonra al.
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Yarısını bile önermiyorlar
Toplam 3
Yorum
anadoluya kiralık gönderin anadoluya kiralık gönderin.ne kadar veriyolarsa farkını gs olarak biz ödeyelim.paranın ne kadarından kurtulursak kardır.
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Sinan’a zamlı yeni sözleşme
Toplam 3
Yorum
sinan a uygundur 1 milyon uygundur. atık sinan ekstra çalışıp eksiğini kapatıp rodriges etkisi yapmalı ve banko 11 e oynayaack persormans göstermeli
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