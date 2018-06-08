Ramil Guliyev'den bir zafer daha
Milli atlet Ramil Guliyev, Elmas Lig'in beşinci yarışında 200 metre kategorisinde birinci oldu.
Geçen yıl Londra'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Ramil Guliyev, bir zafere daha imza attı. Milli atlet, Norveç'in başkenti Oslo'da düzenlenen Elmas Lig'in beşinci yarışında 200 metrede birinci olmayı başardı. 19.90'lık derecesiyle yarışı ilk sırada tamamlayan Guliyev'i 19.98 ile Kanadalı Aaron Brown takip etti. Jereem Richards ise 20.19'luk derecesiyle üçüncü sırada yer aldı.
- 8.6.2018 01:44
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Erce Kardeşler Standard Liege yolcusu
Toplam 1
Yorum
karakartal beşiktaş tolga yerine harun tekini alacağına bu çocuğu alsın diyeceğim ama gerçi bizde utku var. yurtdışına gitmesi daha mantıklı olur.
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Tolgay’ın son talibi Stuttgart
Toplam 5
Yorum
bjk advers Tolgay ile ilgilide bir beklentim kalmadı bence satılabilir üzülmem ! Topu ayağına çok dolaştırıyor kaptırınca yalandan düşüyor dürüst değil
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Damien Comolli Aykut Kocaman'la görüştü
Toplam 18
Yorum
salih aykut yine bize vakit kaybettiriyor bir an önce kurtulmak lazım
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