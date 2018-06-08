Ramil Guliyev'den bir zafer daha – Fotomaç – 08 Haziran 2018
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    09 Haziran 2018, Cumartesi
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    'den bir zafer daha

    <a href="/index/ramil-guliyev?id=953508cc-277a-45c4-8ea3-3763f1cc18b4" class="" rel="tag">Ramil Guliyev</a>'den bir zafer daha

    Milli atlet , 'in beşinci yarışında 200 metre kategorisinde birinci oldu.

    Milli atlet , 'in beşinci yarışında 200 metre kategorisinde birinci oldu.

    Geçen yıl 'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanan , bir zafere daha imza attı. Milli atlet, Norveç'in başkenti Oslo'da düzenlenen 'in beşinci yarışında 200 metrede birinci olmayı başardı. 19.90'lık derecesiyle yarışı ilk sırada tamamlayan Guliyev'i 19.98 ile Kanadalı Aaron Brown takip etti. Jereem Richards ise 20.19'luk derecesiyle üçüncü sırada yer aldı.
    1. 8.6.2018 01:44
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