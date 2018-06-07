Ramil Guliyev 200 metrede 1. oldu – Fotomaç – 07 Haziran 2018
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    09 Haziran 2018, Cumartesi
    CANLI 2018 RUSYA
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    200 metrede 1. oldu

    Ramil Guliyev 200 metrede 1. oldu

    Atletizmde 14 etaptan oluşan serisinin bu sezonki beşinci yarışında kategorisinde mücadele eden birinci oldu.

    Norveç'in başkenti Oslo'da düzenlenen organizasyonda milli sporculardan, 'da geçen yıl düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanan ile kariyerinde birer Avrupa şampiyonluğu, dünya ikinciliği ve olimpiyat üçüncülüğü bulunan Yasmani Copello piste çıktı.

    Guliyev, kategorisinde 19.90 ile bu sezonki en iyi derecesine imza atarak yarışı ilk sırada tamamladı. Kanadalı Aaron Brown 19.98 ile ikinci, Trinidad&Tobagolu Jereem Richards ise 20.19 ile üçüncülük elde etti.

    400 metre engelli kategorisinde yarışan Copello ise 48.54'lük süresiyle yarışı üçüncü sırada bitirdi. Yarışta, Katarlı Abderrahman Samba 47.60 ile birinci, Norveçli Karsten Warholm ise 48.22 ile ikinci sırada yer aldı.

    Copello, 'in Roma ayağında da üçüncülük elde etmişti.

    1. 7.6.2018 23:09
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