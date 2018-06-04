Atletizmde Türkiye rekoru
Atletizmde 18 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası, İstanbul Olimpiyat Stadı Atletizm Pisti'nde tamamlanırken, Batuhan Çakır, 3 adım atlamada Türkiye rekoru kırdı.
Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 700'den fazla atletin katılımıyla düzenlenen şampiyonada, 9 Haziran'da Balkan Şampiyonası'nda mücadele edecek takım da belirlendi.
Şampiyonada 3 adım atlamada piste çıkan Batuhan Çakır, 15,70'lik derecesiyle Mert Çiçek'e ait 18 yaş altı Türkiye rekoruna bir santimetre ekledi. Son hakkında 1,8 rüzgar desteğiyle yaptığı bu derece, Çakır'a bir metrenin üzerinde farkla Türkiye şampiyonluğunu da getirdi.
Kızlar mücadelesinde ise Hilal Durmaz, 100 metrede 12.54, 200 metrede ise 25.44'lük dereceleriyle şampiyonluğa ulaşırken, İnci Kalkan bin 500 metrede 4.40.14 ve 3 bin metrede 10.09.67'lik dereceleriyle şampiyonluğa uzandı.
- 4.6.2018 11:28
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Garry Rodrigues Galatasaray yönetiminden zam istedi
Toplam 1
Yorum
İsimsiz Trezeguet Aslan oluyor, haberinizde serbest kalma tarihi olarak 31 haziran yazıyor. Biraz dikkat lütfen.
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Bowman2
Toplam 9
Yorum
ÇILGINJOJQ MRB ARKADAŞLAR
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İşte Ali Koç'un zafer konuşması: Aziz Yıldırım olmasa ben olmazdım
Toplam 8
Yorum
sportmen Bu konuşmanın sonu gelmeli Aziz başkan en güzel şekilde onurlandırılarak Onursal başkanlık onurlu bir şekilde onun olmalı.
Atletizmde Türkiye rekoru haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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