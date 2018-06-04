Atletizmde Türkiye rekoru – Fotomaç – 04 Haziran 2018
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    05 Haziran 2018, Salı
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    Atletizmde rekoru

    Atletizmde Türkiye rekoru

    Atletizmde Altı Şampiyonası, İstanbul Olimpiyat Stadı Atletizm Pisti'nde tamamlanırken, , 3 adım atlamada Türkiye rekoru kırdı.

    Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 700'den fazla atletin katılımıyla düzenlenen şampiyonada, 9 Haziran'da Balkan Şampiyonası'nda mücadele edecek takım da belirlendi.

    Şampiyonada 3 adım atlamada piste çıkan , 15,70'lik derecesiyle Mert Çiçek'e ait altı Türkiye rekoruna bir santimetre ekledi. Son hakkında 1,8 rüzgar desteğiyle yaptığı bu derece, Çakır'a bir metrenin üzerinde farkla Türkiye şampiyonluğunu da getirdi.

    Kızlar mücadelesinde ise Hilal Durmaz, 100 metrede 12.54, 200 metrede ise 25.44'lük dereceleriyle şampiyonluğa ulaşırken, İnci Kalkan bin 500 metrede 4.40.14 ve 3 bin metrede 10.09.67'lik dereceleriyle şampiyonluğa uzandı.

    1. 4.6.2018 11:28
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