Bolt yeniden sahalara döndü – Fotomaç – 30 Mayıs 2018
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    31 Mayıs 2018, Perşembe
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    Bolt yeniden sahalara döndü

    Bolt yeniden sahalara döndü

    Dünya rekortmeni eski sprinter , Norveç ekibi Stromsgodset ile antrenmanlara çıkıyor.

    Kariyerinde 8 olimpiyat altını bulunan 31 yaşındaki Jamaikalı atlet, başkent Oslo'ya 40 kilometre uzaklıktaki Drammen kentinde, Birinci Lig ekibi Stromsgodset'in antrenmanına katıldı.

    Erkekler 100 ve 200 metre rekorlarını elinde tutan Bolt'a, 100 metre rekoruna atfen üzerinde "9.58" yazan forma verildi.

    Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) için 10 Haziran'da, İngiltere'nin Manchester kentindeki Stadı'nda yapılacak yardım maçına hazırlanan Bolt, antrenmana çıkmasıyla ilgili, "Belki kulüp bir şeyler görüp bana şans vermiştir." ifadesini kullandı.

    ekiplerinden 'ın taraftarı olduğu bilinen Bolt, daha önce de Alman ekibi ve 'dan Sundowns takımı ile antrenmana çıkmıştı.

    1. 30.5.2018 22:39
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