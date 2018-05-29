Milli atletler Roma'da piste çıkacak
Ramil Guliyev, Yasmani Copello ve Tuğba Güvenç, Elmas Lig'in 4. ayağı Roma etabında mücadele edecek
Dünya Atletizm Federasyonları Birliğinin (IAAF) düzenlediği Elmas Lig'in 4. ayağı, İtalya'nın başkenti Roma'da organize edilecek.
Roma'daki atletizm klasiği Pietro Mennea Golden Gala'da 31 Mayıs Perşembe günü düzenlenecek koşuda, milli atletler Ramil Guliyev, Yasmani Copello ve Tuğba Güvenç piste çıkacak.
2018'de Elmas Lig'in geride kalan 3 etabı Doha, Şanghay ve Eugene'de boy gösteren Ramil Guliyev, Roma'da da 100 metrede Christian Coleman, Ronnie Baker, Jimmy Vicaut ile yarışacak. Bu yıl 10.10'luk en iyi derecesini Mersin'deki Süper Lig'de koşan Ramil, Şanghay'daki yarışta ise 10.20 ile altıncı sırayı almıştı.
Dünya Üniversiteler Kış Spor Oyunları (UNIVERSIADE) şampiyonu Tuğba Güvenç ise 3000 metre su engellide Roma'da katılacağı yarışmayla kariyerinde bir ilke imza atacak. 24 yaşındaki Tuğba, ilk kez Elmas Lig sahnesine çıkacağı bu yarışta dalının en iyileriyle kozlarını paylaşacak. Tuğba, 3000 metre su engellide en iyi derecesini geçen yıl 9:26.09 ile Bakü'de koşmuştu.
Dünya ikincisi Yasmani Copello, 400 metre engellide Şanghay'dan sonra 2018'in ikinci Elmas Lig müsabakasına çıkacak. Mersin'de Süper Lig'i kazanırken yaptığı 48.31 ile IAAF listesinde dördüncü sırada bulunan Yasmani, Roma'da da Elmas Yarışı sıralaması için puan kovalayacak.
Elmas Lig'in 4. ayak yarışları, 31 Mayıs Perşembe akşamı TSİ 21.00'de başlayacak.
- 29.5.2018 12:01
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Trabzonspor'da Ünal Karaman için imza töreni düzenlendi
Toplam 4
Yorum
Beyefendi Anlaşıldı teknik drektör özkan sümer ve yönetim olacak. Amatörce bir karar. Tutsa bile vizyonsuz bir karar
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Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Ünal Karaman!
Toplam 36
Yorum
basel sanirim ts onumuzdeki sezonuda cope atti en dogru tercih Goztepeden ayrilan teknik adam olurdu diye dusunuyorum bir gs taraftari olarak.
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Fener Josef'te taviz vermiyor
Toplam 8
Yorum
lawyer bu ülkede profesyonellerin işi zor herkes teknik direktör herkes menajer sizin beğenmediğiniz bu adama her sene avrupadan teklif geliyor
Milli atletler Roma'da piste çıkacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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