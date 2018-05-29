Milli atletler Roma'da piste çıkacak

Dünya Atletizm Federasyonları Birliğinin (IAAF) düzenlediği Elmas Lig'in 4. ayağı, İtalya'nın başkenti Roma'da organize edilecek.

Roma'daki atletizm klasiği Pietro Mennea Golden Gala'da 31 Mayıs Perşembe günü düzenlenecek koşuda, milli atletler Ramil Guliyev, Yasmani Copello ve Tuğba Güvenç piste çıkacak.

2018'de Elmas Lig'in geride kalan 3 etabı Doha, Şanghay ve Eugene'de boy gösteren Ramil Guliyev, Roma'da da 100 metrede Christian Coleman, Ronnie Baker, Jimmy Vicaut ile yarışacak. Bu yıl 10.10'luk en iyi derecesini Mersin'deki Süper Lig'de koşan Ramil, Şanghay'daki yarışta ise 10.20 ile altıncı sırayı almıştı.

Dünya Üniversiteler Kış Spor Oyunları (UNIVERSIADE) şampiyonu Tuğba Güvenç ise 3000 metre su engellide Roma'da katılacağı yarışmayla kariyerinde bir ilke imza atacak. 24 yaşındaki Tuğba, ilk kez Elmas Lig sahnesine çıkacağı bu yarışta dalının en iyileriyle kozlarını paylaşacak. Tuğba, 3000 metre su engellide en iyi derecesini geçen yıl 9:26.09 ile Bakü'de koşmuştu.

Dünya ikincisi Yasmani Copello, 400 metre engellide Şanghay'dan sonra 2018'in ikinci Elmas Lig müsabakasına çıkacak. Mersin'de Süper Lig'i kazanırken yaptığı 48.31 ile IAAF listesinde dördüncü sırada bulunan Yasmani, Roma'da da Elmas Yarışı sıralaması için puan kovalayacak.

Elmas Lig'in 4. ayak yarışları, 31 Mayıs Perşembe akşamı TSİ 21.00'de başlayacak.