Dünya Şampiyonu Ramil, Eugene'de yarışacak – Fotomaç – 24 Mayıs 2018
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    25 Mayıs 2018, Cuma
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    Dünya Şampiyonu Ramil, Eugene'de yarışacak

    Dünya Şampiyonu Ramil, Eugene'de yarışacak

    Dünya Atletizm Federasyonları Birliği'nin (IAAF) düzenlediği 'in 3. ayağı, ABD'nin Oregon eyaletinin Eugene kentinde organize edilecek.

    Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 25-26 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek 3. ayak yarışlarında, dünya şampiyonu de yarışacak.

    Türkiye'nin atletizm tarihindeki ilk dünya şampiyonu Ramil Guliyev, IAAF serisinde boy göstermeye devam ediyor. Elmas Lig'in ilk iki etabı Doha ve Şanghay'da yarışan Ramil, üçüncü müsabaka olan Eugene'de de 200 metrede piste çıkacak.

    Guliyev'in 200 metredeki rakipleri arasında 100 metre dünya ikincisi ve son dönemin en formda sprinterlerinden ABD'li Christian Coleman, bu yıl koştuğu 19.83'lük en iyi derecesiyle dünya listesinde üçüncü sırada olan Noah Lyles da bulunuyor.

    Elmas Lig'in ilk ayağı Doha'da 20.11'lik derecesiyle 200 metrede üçüncü olan milli sporcu, 6 puanı hanesine yazdırmıştı. Milli atlet, 19.88 ile 200 metrede aynı zamanda Türkiye rekoru olan en iyi performansını 2015'in eylül ayında koşmuştu.

    Ramil Guliyev'in Eugene'deki yarışı, cumartesiyi pazara bağlayan gece TSİ 00.44'te koşulacak.

    1. 24.5.2018 15:35
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