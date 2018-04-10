Ramil Guliyev: "Türkiye benim evim" – Fotomaç – 10 Nisan 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    10 Nisan 2018, Salı
    OYUN ENGLISH

    : " benim evim"

    <a href="/index/ramil-guliyev?id=953508cc-277a-45c4-8ea3-3763f1cc18b4" class="" rel="tag">Ramil Guliyev</a>: "<a href="/index/turkiye?id=14b41a69-5b12-49c6-b6c5-32870ff30d0f" class="" rel="tag">Türkiye</a> benim evim"

    Azeri asıllı milli atletimiz , dün birçok konu hakkında önemli açıklamalar yaptı.

    Azeri asıllı milli atletimiz , dün birçok konu hakkında önemli açıklamalar yaptı. 200 metrede dünyanın en hızlı adamı ünvanını elinde tutan Ramil, sözlerine çalışma şartlarıyla başladı. Tesislerden memnun olduğunu belirten 28 yaşındaki sporcu, "Ben hep 'de hazırlık sezonu geçiriyorum, başka yere gitmiyorum. Bazen hava değişikliği için yurt dışı kamplarına gidiyorum. Bana, 'Sen 'de çalışırsan başarıyı yakalayamazsın çünkü ABD'de idman yapmalısın' demişlerdi. Ben de 'hayır' demiştim. Aynı programla devam ediyoruz ve Türkiye'de hazırlanıyoruz" ifadelerini kullandı.

    İKİ ÜLKE, TEK MİLLETİZ
    Türkiye'de hiçbir olumsuzlukla karşılaşmadığını kaydeden Ramil, " ile Türkiye vatandaşları tek millet. Türkiye de beni kabullendi. Türkiye'yi evim olarak görüyorum. 'da büyüdüm ama Türk Bayrağı'nı taşımak farklı hissiyat. O bayrak direğe çıktığında farklı hissediyorsun. Stadyumdakileri sen ayağa kaldırıyorsun. Başka ülkelerden gelerek 'na giren sporcular, yarışıyor ve gidiyorlar. Ben ise evimdeyim. Ben buradan başka bir yere gidemem" açıklamasında bulundu.

    TESİSLERLER İYİ OLUNCA BAŞARI DA GELİYOR
    Destek gelince derece yapıyorsun" diyen , sözlerini şöyle tamamladı: Türkiye'de başarı hemen destek görüyor. Güzel tesisler ve antrenman yapacak yerler var. Daha iyileri yapılınca başarı da artıyor. Bu sene 'nda da altın madalya kazanmayı hedefliyorum. 'ndan önce farklı organizasyonlarda piste çıkacağım ve nerede, ne eksikler var, hepsini göreceğiz.
    1. 10 Nisan 2018, Salı
    2. Güncelleme: 00:44
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    : " benim evim" haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN