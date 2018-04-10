Ramil Guliyev: "Türkiye benim evim"
Azeri asıllı Dünya Şampiyonu milli atletimiz Ramil Guliyev, dün birçok konu hakkında önemli açıklamalar yaptı.
İKİ ÜLKE, TEK MİLLETİZ
Türkiye'de hiçbir olumsuzlukla karşılaşmadığını kaydeden Ramil, "Azerbaycan ile Türkiye vatandaşları tek millet. Türkiye de beni kabullendi. Türkiye'yi evim olarak görüyorum. Azerbaycan'da büyüdüm ama Türk Bayrağı'nı taşımak farklı hissiyat. O bayrak direğe çıktığında farklı hissediyorsun. Stadyumdakileri sen ayağa kaldırıyorsun. Başka ülkelerden gelerek Türk Milli Takımı'na giren sporcular, yarışıyor ve gidiyorlar. Ben ise evimdeyim. Ben buradan başka bir yere gidemem" açıklamasında bulundu.
TESİSLERLER İYİ OLUNCA BAŞARI DA GELİYOR
Destek gelince derece yapıyorsun" diyen Ramil Guliyev, sözlerini şöyle tamamladı: Türkiye'de başarı hemen destek görüyor. Güzel tesisler ve antrenman yapacak yerler var. Daha iyileri yapılınca başarı da artıyor. Bu sene Avrupa Şampiyonası'nda da altın madalya kazanmayı hedefliyorum. Avrupa Şampiyonası'ndan önce farklı organizasyonlarda piste çıkacağım ve nerede, ne eksikler var, hepsini göreceğiz.
- 10 Nisan 2018, Salı
- Güncelleme: 00:44
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Toplam 1
Yorum
adanalı errrrrman hocaaa, hakkemliğin kadar yorumculuğunda berbat. dembaba gol matmadı diyemi. lenss te fenere atamadı. bu nasıl düşünce yaaaa
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Toplam 11
Yorum
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