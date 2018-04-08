Vodafone 13. İstanbul Yarı Maratonu'nda rekor!
Vodafone 13. İstanbul Yarı Maratonu'nda kazananlar belli oldu. Erkeklerde Ethiyopya'lı atlet Amdework Walelegn, kadınlarda yine Ethiyopya'lı atlet Ababel Yeshaneh kazanan isimler oldu. Walelegn'in 59 dakika 50 saniyelik zamanlaması, Türkiye sınırları içinde bugüne kadar koşulan en iyi yarı maraton derecesi oldu. Geçen yıl yarışı kazanan ancak motorsiklet kazasında hayatını kaybeden Ismail Juma için plaket verildi.
- 08 Nisan 2018, Pazar
- Güncelleme: 18:14
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Albayrak'tan flaş Altınordu açıklaması
Toplam 1
Yorum
reis yaziklar olsun altinorduymus neymis
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Olcay Şahan: Yanlış anlaşıldım!
Toplam 3
Yorum
Atillas-BJK En azından GS'ye yenilmeyi hazmedemeyip hafif saçmaladı, yanlış konuştu fakat sebebi hırsından yenilgiyi kabullenememesinden
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Olcay Şahan: Yanlış anlaşıldım!
Toplam 3
Yorum
apoçi işte adamı böyle zamanlarda tanıyorsunuz.yalnız geri vitesi iyi çalışıyor
Vodafone 13. İstanbul Yarı Maratonu'nda rekor! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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