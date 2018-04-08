Vodafone 13. İstanbul Yarı Maratonu'nda rekor! – Fotomaç – 08 Nisan 2018
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    08 Nisan 2018, Pazar
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    Vodafone 13. 'nda rekor!

    Vodafone 13. İstanbul Yarı Maratonu'nda rekor!

    Vodafone 13. İstanbul Yarı Maratonu'nda kazananlar belli oldu. Erkeklerde Ethiyopya'lı atlet Amdework Walelegn, kadınlarda yine Ethiyopya'lı atlet Ababel Yeshaneh kazanan isimler oldu. Walelegn'in 59 dakika 50 saniyelik zamanlaması, Türkiye sınırları içinde bugüne kadar koşulan en iyi yarı maraton derecesi oldu. Geçen yıl yarışı kazanan ancak motorsiklet kazasında hayatını kaybeden Ismail Juma için plaket verildi.

    1. 08 Nisan 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 18:14
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