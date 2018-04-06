Spor Bakanlığı’ndan Türkiye’de bir ilk – Fotomaç – 06 Nisan 2018
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    06 Nisan 2018, Cuma
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    ’ndan ’de bir ilk

    Spor Bakanlığı’ndan Türkiye’de bir ilk

    Bakanlık, dünyada 15 sporcuda bulunan protezi ’nin ilk bacak amputeli atleti ’a teslim etti

    , 'nin ilk bacak amputeli atleti 'ın uzun süredir beklediği koşu protezine kavuşturdu. Kart'a protezini Spor Bakan Yardımcısı Abdurrahim Boynukalın verdi. Milli atlet, dünyada 15 sporcuda bulunan, Türkiye'de ilk defa birinin sahip olduğu yeni protezle ilk idmanını yaptı. Engelli sporuna yönelik çalışmaların mimarının olduğunu vurgulayan Boynukalın, "Bizi her gördüğünde, 'İhtiyaçlarını karşılıyorsunuz değil mi?' diye sorar. İnanın bizdeki paradigma değişimini sağlayan liderimiz, Cumhurbaşkanımız Erdoğan'dır" dedi.
    1. 06 Nisan 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 23:34
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