Engelli atletler 12 altın kazandı – Fotomaç – 05 Nisan 2018
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    05 Nisan 2018, Perşembe
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    Engelli atletler 12 altın kazandı

    Engelli atletler 12 altın kazandı

    'DA düzenlenen Türkiye Atletizm Şampiyonası'nda Bağcılar'da yaşayan sporcular büyük bir başarıya imza attı. 17 branşta 95 sporcunun katıldığı yarışmada 8 kişiden oluşan Bedensel Engelliler Atletizm takımı 12 altın, 3 gümüş ve 3 kazandı.

    Türkiye Bedensel Engelliler Federasyonu (TBESF) tarafından Antalya'da Bedensel Engelliler Türkiye Atletizm Şampiyonası düzenlendi. Türkiye'nin değişik bölgelerinden 17 branşta 95 sporcunun katıldığı şampiyonada Bağcılar Belediyesi Bedensel Engelliler Atletizm takımını 8 sporcu temsil etti. Antrenörlüğünü Ömer Cantay'ın yaptığı takımın sporcuları arasında dünya ikincisi Hamide Kurt ve Avrupa Şampiyonu Zübeyde Süpürgeci de yer aldı.

    Engelli sporcular yarışmalarda birinciliği elde etmek için kıyasıya mücadele etti. 100, 200 ve 1500 metre Atletizmi branşında Bağcılar Belediyesi sporcuları 12 birincilik, 3 ikincilik ve 3 üçüncülük elde etti.

    Yarışmalar sonunda dereceye giren sporculara kazandıkları 12 altın, 3 gümüş ve 3 bronz madalya düzenlenen törenle verildi.

    1. 05 Nisan 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 11:58
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