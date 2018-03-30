Atletizmde Taytan farkı – Fotomaç – 30 Mart 2018
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    30 Mart 2018, Cuma
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    Atletizmde Taytan farkı

    Atletizmde Taytan farkı
    gerçekleştirilen atletizm il elemelerinde yıldız kızlarda birinci olurken, yıldız erkeklerde ise 2. oldu. Taytanlı öğrenciler 20 altın, 4 gümüş ve 2 bronz olmak üzere elde ettikleri toplam 26 madalya ile elemelere damgasını vurdu.

    Manisa'da yapılan puanlı atletizm yarışmalarında Salihli Taytan Şehit Özgür Yatakdere Ortaokulu, yıldız kızlarda İl birincisi ve yıldız erkekler de İl ikincisi oldu. Müsabakalarda 20 altın, 4 gümüş ve 2 bronz olmak üzere toplam 26 madalya alan Taytan Şehit Özgür Yatakdere Ortaokulu öğrencileri büyük bir başarıya imza atarken okul müdürü Mehmet Yücel Ersoy, "Hedefimiz 6-7 Mayıs 2018 tarihlerinde 'da yapılacak olan grup müsabakalarında da aynı başarıyı elde ederek, adımızı finallerine yazdırmak istiyoruz" dedi.

    Kısıtlı imkanlara rağmen ellerinden gelen her şeyi yapan öğrencilerine teşekkür eden okulun beden eğitimi öğretmeni Sadık Yeşiltaş, bu başarıyı yakalamak için düzenli ve disiplinli çalıştıklarını bunun sonucunda da hedefe ulaştıklarını söyledi.

    Yıldız erkeklerde 11 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya elde edilirken, 60 metre koşuda 1., Uzun atlamada İsmail Yıldız 1., 80 metre koşuda Mehmet Karaaslan 1., 800 metre koşuda 1., Yüksek atlamada Mehmet Karaslan 1., 2000 metre koşuda Murat Yavuz 1. Ve 5x80 metre bayrak yarışı 1.'si, 100 metre engelli koşuda Halil Mert Gedik 2., cirit atma Muhammet Tuncel il 2.'si olurken, 9 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya elde eden yıldız kızlarda ise 800 metre koşuda Fadime Yılmaz 1., 80 metre koşuda Serap Akyol 1., Uzun atlamada Büşra Yıldız 1., 1500 metre koşuda Fadime Yılmaz 1. Ve 5x80 metre bayrak yarışında 1., 60 metre koşuda Serap Akyol 2. ve Gülle atmada Sıla Bülbül il 2'ncisi oldu.
    1. 30 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 15:07
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