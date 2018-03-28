Güzergâh değişti
VODAFONE 13. İstanbul Yarı Maratonu'nun bitiş noktaları ve parkur güzergahlarında değişiklik yapıldı.
VODAFONE 13. İstanbul Yarı Maratonu'nun bitiş noktaları ve parkur güzergahlarında değişiklik yapıldı. Vodafone'dan yapılan açıklamada, yarı maraton parkurunun daha düz hale getirildiği ve erkeklerde 1 saat, kadınlarda ise 1 saat 6 dakikanın altının hedeflendiği ifade edildi.
- 28 Mart 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 22:53
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