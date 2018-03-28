Güzergâh değişti – Fotomaç – 28 Mart 2018
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    28 Mart 2018, Çarşamba
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    Güzergâh değişti

    Güzergâh değişti

    13. 'nun bitiş noktaları ve parkur güzergahlarında değişiklik yapıldı.

    13. 'nun bitiş noktaları ve parkur güzergahlarında değişiklik yapıldı. 'dan yapılan açıklamada, yarı maraton parkurunun daha düz hale getirildiği ve erkeklerde 1 saat, kadınlarda ise 1 saat 6 dakikanın altının hedeflendiği ifade edildi.
    1. 28 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:53
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