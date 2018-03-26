Diyarbakırlı Meryem rekor kırdı!

Ne çocuk gelin baskısı ne de terör 17 yaşındaki Meryem'i yıldırabildi. Doğduğu topraklarda kadın olmanın zorluğunu spora tutunarak kıran milli sporcumuz Meryem Bekmez, başarılarına bir yenisini daha ekledi. Haftasonu Slovakya Dudince'de düzenlenen EA Permit Yürüyüş Yarışması'nda 16 yıldır kırılamayan şampiyona rekorunu kırarak birinci oldu.

10 kilometre U20 Kadınlar Kategorisi'nde 45: 16 derecesi ile şampiyonluğa uzanan Meryem Bekmez, Türkiye rekorunu ise 18 saniye ile kaçırdı.

Slovakya'ya gitmeden hemen önce konuştuğumuz Meryem, yaşam felsefesini

'Bir şeyi istersen başarırsın, başarmak istiyorsan da çok çalışman gerekiyor' sözleriyle anlattı.

ÇOCUK GELİN DEĞİL ŞAMPİYON OLDUM

Hiç kolay bir çocukluğu olmadı Meryem'in. Diyarbakır'da doğdu. Ne doğduğu topraklarda kadın olmanın zorluğu, ne çocuk gelin baskısı yıldırdı onu. Yaşıtları bir bir evlenirken sıra bana mı geliyor korkusunu yaşadığı sırada tanıştı atletizmle.

'Bizim orada kız olmak zordur. 17 yaşına bastığında evlilik baskısı üzerine çöker. Çoğu arkadaşımı aileleri okuldan aldı. Bizim ailede de 20 yaşına gelen hiç bir yakınım okula devam edemedi. Ama ben atletizm sayesinde bu sarmaldan kurtuldum. Şimdi il il, ülke ülke gezdim. Uluslararası yarışlara katıldım. Kendimi kurtardım.'

TERÖRE DEĞİL MADALYAYA YÜRÜDÜ

Meryem'in yaşadığı zorluklar bununla da sınırlı kalmadı. Terör hemen yanı başındaydı. En yakın arkadaşlarından biri kandırılıp terör örgütüne katıldı. Arkadaşı Kandil'e doğru yürürken o pistleri seçti.

'Beni kandırmak için çok uğraştı. Ben de onu vazgeçirmek için çok uğraştım. Arkadaşım gel işte bak biz ne güzel yol seçmişiz sen niye giriyorsun bu yollara. Vazgeç dedim. Ama kurtaramadık. Hepimizin önünde ölüm var ama onun ölümü daha yakın'

İşte böylesi zorlukların üstünden gelmeyi başardı Meryem. Arkadaşı ölüme, o başarıya yürüdü. Önce Türkiye rekorunu kırdı ardından dünya ikincisi oldu.

Ve son olarak geçen cumartesi günü Türkiye'yi bir kez daha gururlandırdı. Slovakya'nın Dudince şehrinde düzenlenen EA Permit Yürüyüş Yarışı'nda U20 kategorisinde 10 kilometreyi 45 dakika 16 saniyede bitirdi. Bu derece ona 2002 yılından bu yana kırılamayan şampiyona rekorunu getirdi.

Ay yıldızlı bayrağımızı gururla temsil eden Meryem'in yeni hedefi Mayıs ayında Çin'de düzenlenecek Dünya Yürüyüş Kupası. Teröre inat, töreye inat…